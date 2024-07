LOS NOMBRES DE LOS JUGADORES

Hoy le comentaré acerca de los nombres poco comunes de algunos futbolistas que han sido muy exitosos. Sus excéntricos nombres al parecer no afectan el nivel de éxito que tienen en el futbol, ni su calidad a la hora de jugar, pero definitivamente nosotros -los de nombre más común, por supuesto- los vemos medio raro, cosa que no haríamos si tuvieran nombres más comunes. A veces los nombres se cambian por su versión hipocorística, es decir, por el nombre de cariño.

Así es el caso de Ricardo Izecson dos Santos Leite, que con todo y sus complicados apellidos, su nombre no nos dice mucho hasta que nos aclaran que a este jugador se le conoce con el nombre de Kaká. ¡Ándele, ese sí lo he escuchado! Lo que pasa es que él es de Brasil, y allá a los que se llaman "Ricardo" de cariño les dicen "Kaká". ¿Por qué? No lo sé, pero me conformo con dar gracias porque le pusieron acento a la segunda 'a' de Kaká, de otra forma el nombre se hubiera vuelto tremendamente escatológico. Y ya que estamos por rumbos digestivos, ¿conoce usted al jugador que nunca sufre problemas de estreñimiento? Ah, pues es el peruano Darío Muchotrigo, que si lo contratan para hacer publicidad de pan integral sería todo un éxito.

Sin tener que aplicar complicados pasos de baile, el jugador ecuatoriano Michael Jackson Quiñónez Cabezas jugaba en el Deportivo Quito, y yo por más que le busco no le encuentro parecido alguno al rostro de este jugador con el del famosísimo cantante. Y ya que hablamos de rostros, si fuera posible definir la apariencia de una persona por medio de su nombre, ¿qué le dejaríamos al pobre jugador guineano Karamoko Cissé? Así que tú digas muy guapo no es, pero no es para tanto. Si a mí me hubieran puesto ese nombre, estaría verde del coraje.

A muchos de nosotros, cuando éramos niños, los mayores nos amenazaban con que si no nos dormíamos iba a venir el Coco y nos iba a llevar. Nunca nos dijeron a dónde nos iba a llevar el Coco, pero eso sí, le teníamos mucho miedo porque nos imaginábamos que era un tipo requetehorrible. El personaje del Coco nació en España, pero lo curioso es que en otros países de Europa, específicamente en Italia, el nombre de Coco es relativamente común. Ahí tienen al jugador italiano Francesco Coco, que aunque comparta el nombre con el espeluznante personaje, pues la verdad sea dicha, feo no es. De hecho, la mayoría de las mujeres lo consideran muy atractivo… y algunos hombres también.

Hay dos jugadores de futbol que a mi parecer ofrecen un juego realmente alucinante: el italiano Gianluca Porro y el brasileño Thiago Motta. Si fueran mujer y hombre respectivamente, y decidieran casarse, el apellido Porro de Motta no sería muy afortunado, pero bueno, ya estamos hablando de cosas "muy fumadas".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

