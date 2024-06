PALABRAS DE LA CHAVIZA

Ya sabemos que el lenguaje siempre está cambiando y lo hemos mencionado una infinidad de veces en este espacio. De cualquier forma, vale la pena que pensemos un poco sobre las aceleradas modificaciones que sufre nuestra lengua gracias al elemento de la globalización y las redes sociales.

Si antes los jóvenes -la chaviza, como decimos los chavorrucos- buscaban utilizar siempre un código que fuera exclusivo de ellos para crear una identificación propia que se distinguiera de la de los adultos, ahora con el uso de las redes sociales y el intercambio de información entre todos los chavos del mundo, se van mezclando términos de diferentes lenguas y creando otros que son comunes para los chavos.

El problema es que muchos de estos términos, los que ya estamos un poco "mayorcitos" pues no los entendemos bien… y los que ya están más mayorcitos, pues menos. Para que los conozcamos, hoy le comparto algunos:

Cuando se refieren a cualquier cosa o situación aleatoria, dicen que es algo random. ¿Cuándo la utilizan? Pues cuando les da la gana, en cualquier momento así, random, hablando sobre cualquier tema aleatorio.

Si a alguno de estos jóvenes le ha gustado alguna otra persona y cupido le ha flechado el corazón, la persona en cuestión -no la enamorada, sino la otra- se convierte en el crush de la primera. Vaya, para que sea más entendible: un crush es como "mi amor imposible"; te gusta esa persona, pero no te pela… o sea, no te pone atención.

Si andas ahí de metiche viendo las redes sociales de tu crush para ver qué anda haciendo, o si andas investigando en el Facebook a la comadre, viendo todas sus fotos para ver qué chisme sacas… eso, en el lenguaje de la chaviza, oficialmente se llama stalkear. Por supuesto que es una mala adaptación al español de to stalk, que la traducción literal en español sería "acechar" o "acosar", pero casi nadie lo dice así.

Cualquier persona que te "tira mala onda" en las redes, que te critica o discute todo lo que publicas, se convierte en tu hater, porque hate es "odio" en inglés y el hater pues es el "odiador profesional". Dicen que, en redes sociales, ya "la hiciste" y te vuelves famoso, cuando tienes de perdido un hater de cabecera, criticando sin recato ni censura todo lo que pones.

Y como se ha terminado este espacio y antes de que mis haters se manifiesten por estos lugares, me despido de usted, querido lector, esperando que estas palabras le sean útiles.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA César Martínez: ¿El término para referirse a los millenials ya está aceptado en español?

LE RESPONDO: No. La Academia no ha aceptado el término, pero da alternativas como: milénial, milenial y milénico. Sin embargo, la mayoría lo sigue copiando del inglés: millenial.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud.