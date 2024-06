Las palabras tienen la palabra

En los tiempos actuales, si a un muchacho le gusta una chica y la quiere conquistar por la vía romántica, se le acerca y le dice: “¿a qué hora sales al pan?”, la chava no va a tener idea a qué se está refiriendo el muchacho y probablemente lo “tire a lucas”, o sea, que no lo pele, como dicen los muchachos de ahora.

Es que, a ellos, los chavos y las chavas de hoy, nadie les ha dicho que ese era un magnífico pretexto para iniciar una relación que podía terminar en un noviazgo, y quizá ¿por qué no? en algo más profundo que los uniera para toda la vida hasta que la muerte los separase.

¿A qué horas sales al pan? ¿Cómo? No entiendo. ¿Te refieres a un partido político? La neta no te entiendo nada de lo que me quieres decir.

Es que antiguamente era costumbre muy arraigada que a la joven o adolescente se le ordenara que a media tarde fuera a la panadería que estaba a una cuadra o dos de su casa, a traer cinco pesos de pan y que ella regresara con una inmensa bolsa de papel “de estraza” llena y rebosante de volcanes, morelianas, alamares, aviones, monjas, ojos de buey y quizá hasta unas yolandas y algunos calzones porque, aunque parezca atrevido, había unas piezas de pan dulce riquísimas que llevaban el nombre de esa prenda íntima.

La clásica panadería, donde se elaboraban también las campechanas, los cocoles y los bolillos, cada vez se ve con menos frecuencia y hasta su nombre, que originalmente era tahona y que se refiere al molino en el que se producida la harina como materia básica, ya casi nadie lo conoce.

En los tiempos de ahora, algún muchacho pasado puede que se refiera a una chica diciendo “que es un bizcochito”, pero si se le preguntara qué es un bizcochito y por qué se llama así, quizá no tenga la menor idea sobre el concepto referido.

Habría que decirle que bizcocho se le llamaba originalmente a cierto tipo de pan, cuyo nombre viene del latín bis coctus que significa "cocido dos veces" porque para que "agarrara" su mejor sabor se le cocía dos veces, y así quedaba muy sabroso.

ME PREGUNTA Cristina Gómez: ¿Es verdad que la palabra histérico no puede usarse en masculino?

LE RESPONDO: Antiguamente se consideraba que la palabra “histeria” y sus derivados sólo podían aplicarse a la mujer porque proviene del griego hystera que es el útero o matriz, un órgano que sólo tiene el organismo femenino.

