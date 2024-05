LOS DISLATES DE LA ABUELA

Mi abuela era muy buena para los barbarismos. Una vez le oí decir de un vecino a quien le daba por "empinar el codo" con demasiada frecuencia: "es alcohólico sin remedio, y lo peor es que cuando toma, le da colirium tremens." Por supuesto que lo que quería mi abuela era referirse al delirium tremens, que es una expresión latina para señalar un ataque de locura que les sobreviene a quienes están en un avanzado grado de alcoholismo.

"Para calmar el hambre, nada mejor que un tentapié…" dijo una vez y por supuesto que se refería realmente a un tentempié, pero ni cuenta se dio… ni nosotros, que estábamos acompañando a la abuela. Por cierto, un tentempié también puede decirse como un "tentetieso", pero eso es altamente alburero. En otro momento, a mi abuela la escuché decir que, entre comidas, a ella le gustaba "echarse un refractario", que en realidad lo que quería decir era "un refrigerio", que es lo mismo que tentempié.

Cuando se enojaba, tratando de usar una expresión amenazante, nos decía: "si persistes en tu actitud, tendrás que abstenerte a las consecuencias" usando el verbo abstenerse en lugar de atenerse, que implica una acción muy diferente a la abstinencia. Atenerse es sujetarse o ajustarse.

Y ya mejor suelto a mi abuela pero los barbarismos no se acaban. Un amigo que trabaja en una farmacia me contaba la cantidad de barbarismos que escucha a diario. Por ejemplo, el otro día una joven le pidió si le podía dar unas pastillas anticorrosivas, en lugar de unas pastillas anticonceptivas, que son las que sí sirven para no quedar embarazada. En otro momento, una chica le solicitó a mi amigo unas pastillas para alcohólicos, y después de pensarlo un momento, entendió que lo que ella quería era unas pastillas para los cólicos… De esas sí hay.

En un medio de comunicación donde estuve trabajando un tiempo, en el área de noticias había un chavo muy expresivo, que se la pasaba diciendo barbaridades. Un día, estaba él comentando la noticia del día: un señor que mató a su amante y luego se suicidó. Este chavo así lo comentaba: "Primero la mató a ella completamente -no la pudo matar parcialmente- y luego se suicidó él mismo -porque nadie más lo quiso suicidar-. Agarró la pistola y se abrió la capa de los sesos…" Fíjese, yo no sabía que los sesos -la masa encefálica, el cerebro- aparte de una tapa, tenían también una capa que les servía seguramente para cubrirse cuando hiciera mucho frío.

Una compañera de ese mismo trabajo era conocida por confundir los dichos. En una plática entre amigos, esta mujer quiso exculparse de alguna acción que se estaba comentando, pero en lugar de decir: "Yo no tengo cola que me pisen" o decir: "Yo no tengo vela en este entierro", revolvió ambas expresiones y dijo: "Yo no tengo vela que me entierren…"

¡Santo cielo!

ME PREGUNTA Karen Narváez: ¿Qué significa la palabra "afabulación"?

LE RESPONDO: Afabulación es una moraleja, una lección que nos deja alguna historia, cuento o fábula.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No hay almohada tan suave como una conciencia limpia.