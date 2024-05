DE DÓNDE VIENE GABILONDO

Cuando escuché que una cantante española se llama Estíbaliz me pareció raro y exótico. ¿De dónde proviene? Luego me encontré con que el nombre es tomado de la Virgen de Estíbaliz, que se veneraba en un templo parroquial del siglo XIII.

La bronca es que cuando uno trae afanes de investigador no se contenta con algo tan sencillo, así que seguí buscando y encontré la versión de que Estíbaliz es un apellido de origen vasco y que procede de un topónimo, es decir, de un nombre geográfico, y que sus raíces son latinas, que vienen del vocablo aestivalis que significa "campamento de verano para las tropas", aunque aún hay quien dice que Estíbaliz significa "como si fuera de miel".

Luego me seguí con otros nombres y apellidos para tratar de encontrar el significado y procedencia de algunos de ellos, sobre todo los que no son muy comunes. De inmediato me vino a la mente el nombre de Francisco Gabilondo Soler, el insigne autor de tantas canciones infantiles.

Gabilondo ¿qué es, qué significa o de dónde procede? Pues es nombre y apellido de origen vasco. Hay una versión que lo considera proveniente de Gabiria-ondo porque Gabiria es el nombre de una población de Guipúzcoa y de la voz eusquera ondo, que significa: "a un lado" o "cerca de…" es decir que Gabilondo sería entonces "lo que está cerca de Gabiria".

Algunos otros nombres y apellidos tienen un origen o significado que se puede deducir con un poco de observación e imaginación; por ejemplo: Ferrari, que es de obvio origen italiano, así como Ferrero que se refiere a un herrero y como las relaciones comerciales entre italianos y españoles han sido constantes desde la Edad Media, no es extraño que se registren linajes italianos en España.

De la misma raíz provienen: Ferrara, Ferreiro, Ferré, Ferrer, Herrera y muchos parecidos, mientras que Fierro, Ferriz y Ferro se refieren directamente al fierro como metal.

Picasso, que era el apellido materno del célebre pintor Pablo Ruiz, también es de origen italiano y se refiere a un pico, herramienta de cantero. En cambio, Alcázar y casi todos los nombres y apellidos que empiezan con "al", son de origen árabe y de ellos, la mayoría son topónimos, que ya dijimos que son nombres geográficos. Alcázar proviene del árabe al-qasr que en la Edad Media se usaba como sinónimo de fortaleza o palacio.

De procedencia similar están Alcoriza (el pequeño cerezo), Almagro (arcilla roja), Almaraz (el campo de labor) y Almazán que se refiere a un almacén o granero. Así hay muchos otros nombres poco comunes pero se los debo para otra ocasión, por lo pronto me despido ahora de usted. ¡Adiós!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Ismael Flores: ¿Cuándo aplica decir bicampeón, tienen que ser dos campeonatos seguidos o puede ser un campeonato obtenido después de haber sido interrumpido?

LE RESPONDO: El bicampeón puede ser por haber obtenido dos campeonatos consecutivos o bien, que haya transcurrido cierto tiempo entre uno y otro, aunque debe referirse siempre al mismo torneo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dice este proverbio africano: "Sólo un tonto mete los dos pies en el agua para medir su profundidad".