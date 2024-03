SI USTED DA CÁTEDRAS, CUIDADO

No dejan de sorprenderme muchas de las curiosas etimologías -ya sabe usted, las raíces- de las palabras. Hace días platicaba con una maestra y comentábamos de la gran ventaja que es el conocer la relación que guardan muchas palabras de acuerdo con su raíz.

La maestra entonces me preguntó que de dónde venía la palabra catedrática. Pues el catedrático o catedrática, lógicamente, es aquella persona que imparte una cátedra. La maestra se me quedó viendo con cara de: "¡no me digas!" por lo obvio de la respuesta, pero lo que yo estaba evitando era entrar más a fondo en ese tema.

Ella -la maestra- ya sabía que una cátedra pues es una clase, que se imparte generalmente a nivel de educación superior. Incluso se le puede llamar así al aula, o sea el salón de clases también es una cátedra. La raíz de la palabra cátedra es en latín pero se tomó prestada del griego cathedra y se refiere al asiento donde se sienta… pues el que va a impartir la clase. Lo más curioso es que es la misma raíz de la palabra cadera, que viene a ser pues… lo que uno pone en el asiento cuando se sienta… las posaderas.

"¿Entonces la cátedra y las caderas son la misma cosa?" me preguntó la maestra. "Pues según la raíz, sí", le contesté. "¡Pues qué curioso! Muchas gracias por la explicación. Es muy interesante, sobre todo para uno que se dedica a dar cátedras…" Ya sabía yo que el riesgo de "autoalburearse" era muy alto. No me vaya a acusar de grosero y pecador, tanto que tenga que ir a confesarme a la catedral que, por cierto, es otra palabra que se deriva del asiento y la cadera, porque la catedral era el lugar donde el obispo podía sentarse.

¿Y qué me dice de la silla? Pues que la perdió el que se fue a la Villa. Antes de que me acusen de "chistocito" y por si usted no lo sabe, le recordaré -porque ya lo he comentado en este espacio- sobre el origen de esta célebre frase.

La frase nace en España y era: "el que se fue a Sevilla, perdió su silla". En México la cambiamos un poco, porque no hay Sevillas pero "Villas" hay muchas, como la Villa de Guadalupe.

El hecho de que la frase original se refiriera a Sevilla no es nada más para que rime con silla. En el reinado de Enrique VII en Castilla, el arzobispo de Sevilla era don Alonso de Fonseca. Un buen día éste le pidió a su sobrino: "ahí te encargo el negocio porque tengo que ir a Compostela a resolver unos asuntitos que solo un arzobispo puede resolver". Don Alonso se fue a arreglar lo que tenía que arreglar y volvió. Al regresar se encontró con la sorpresita de que el sobrino se sentía muy a gusto en el puesto que le dejaron y entonces le dijo al tío: "El que se fue de Sevilla, perdió su silla". El tío se enfureció y metió a la cárcel al sobrino por cinco años, por aprovechado.

¿Oiga y el asiento? Pues antes de que se me acabe el espacio, le explico. El asiento viene de asentar, y ésta se compone del latín ad- que significa "hacia" y sedere que significa "sentarse". Esa raíz se descompuso de muchas formas y nos formó palabras como: silla, sede, sedentario, sedimento, disidente y muchas más.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Mireya Hernández: ¿Cuándo se utiliza "ahí" y "allí"?

LE RESPONDO: Con respecto al que lo dice, "allí" es un poco más lejos que "ahí".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Estudia como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir mañana.