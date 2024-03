PIDEN QUESO, LES DAN UN HUESO

Híjole, se me hace que me voy a ver muy viejo con la canción, pero es que acabo de escuchar que una señora -de hecho, joven- se la cantaba a su niña. La cancioncilla dice: Ricky Ricky Ricky ran, los maderos de San Juan, piden queso, piden pan… No les dan. Les dan un hueso en el mero pescuezo. Es una canción de cuna, para arrullar a los bebés.

Me llamó la atención porque no pensé que todavía se usara esa canción para dormir a las criaturas. Al hacerle ese comentario a la señora cantante, empezamos a comentar sobre el tema: ¿quiénes eran los maderos de San Juan? ¿Serían descendientes de don Francisco I. Madero, o de algún otro político que lleve ese ilustre apellido? ¿De qué San Juan eran? ¿Eran de San Juan de Ulúa o de San Juan del Río o de algún otro San Juan como hay tantas poblaciones con ese nombre?

¿Por qué los maderos andan pidiendo queso y pan? ¿Y si les ofrece uno un taco de carnitas, lo aceptarían? ¿Querrán queso de vaca o queso de cabra o a lo mejor queso de puerco? ¿Pan dulce o pan francés? Esas y muchas más preguntas súper interesantes fueron saliendo en esa conversación sobre los maderos de San Juan, dudas que ahora puedo aclarar… casi todas.

Mi querido amigo Arturo Ortega Morán, que dedica lo mejor de sus esfuerzos a investigar acerca del origen de palabras y expresiones del idioma español, ha publicado artículos en donde explica muchas expresiones como esa de los maderos de San Juan. Según dice, resulta que los maderos no eran maderos y a lo mejor ni siquiera eran de San Juan… Los maderos en realidad originalmente eran los romeros, los peregrinos cristianos a los que llamaban romeros porque venían de Roma que era y sigue siendo la capital del cristianismo.

Después, aunque no vinieran de Roma, a los peregrinos se les llamó romeros y a las peregrinaciones romerías. Algunos romeros venían de San Juan y otros de Santiago. Los de San Juan encendían enormes hogueras porque, según algunas antiguas creencias celtas, había que "darle una ayudadita" al sol para que hiciera bien su tareas de brillar.

¿Y cómo le hacían los romeros para subsistir? preguntará usted, porque supongo que ellos también tienen la antiquísima costumbre de echarle algo al estómago de perdido tres horas diarias. Pues iban pidiendo vino, pan, queso, lo que "sea su voluntad" porque ya ve usted que el hambre es canija, pero es más el que la aguante.

Con el tiempo, el uso de la gente desgastó el nombre de romeros y empezó a llamarles maderos, de manera que el nombrecito se le quedó y así pasaron a la historia, dedicados a traerle el sueño al chamaco, que dice que no tiene nada de sueño aunque se le estén cerrando los ojos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Marisol Hernández: ¿Es correcto decir "vinieron muchas gentes" en lugar de "vinieron muchas personas"?

LE RESPONDO: Una pregunta que me hacen con regularidad. Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba error usar la palabra "gente" como sinónimo de "persona". Ahora, por ser una costumbre muy arraigada, la Academia decidió considerarla correcta.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: A quien más sabe es a quien más le duele perder el tiempo.