SON ÚTILES PARA ACLARAR ALGO

En esta ocasión, mi apreciado lector, quiero abrir un paréntesis para platicarle de… pues de eso: los paréntesis. ¿Qué son? Pues son esas líneas curvas… bueno, ¿para qué sirven? Tienen diversas funciones, pero antes vamos a ver de dónde salieron estos signos singulares.

La palabra viene del latín parenthesis y ésta deriva del griego parenqesis que tiene el significado de "poner dentro" o "insertar". Los paréntesis ( ) sirven para insertar en el texto una oración incidental (que no tiene que estar enlazado con el enunciado [según lo dice el Diccionario de la Real Academia Española]). También podemos usar los paréntesis cuando queremos indicar alguna etimología o una fecha.

Entonces, los paréntesis son muy útiles si queremos hacer una aclaración breve a lo que estamos escribiendo, pero si lo que se escribe dentro del paréntesis resulta demasiado largo, lo que realmente se debe hacer es modificar la redacción del escrito e incluir la idea en el texto principal en lugar de usar paréntesis.

Por cierto -y probablemente usted ya lo notó más arriba- que, cuando es necesario hacer una aclaración dentro de otra aclaración dentro del paréntesis, podemos usar los corchetes [ ] que son como paréntesis pero más bien cuadraditos, no curvos; así que primero uso los paréntesis y adentro de ellos puedo usar los corchetes para hacer una segunda aclaración o idea.

¿Y la raya? Antes de que alguien diga que "se borra por estar mucho tiempo sentado", me apresuro a comentarle que sirve, entre otras cosas, para hacer exactamente la misma función que el paréntesis: insertar una idea aclaratoria o complementaria. Si se fija, en el párrafo anterior, en vez de paréntesis usé la raya para insertar una idea, y cuando se usa así, lleva igual una raya para abrir y otra para cerrar. Aquí he de aclararle que no debe confundirse la raya - con el guion - o con el signo de menos -, porque éstos dos últimos tienen otras funciones, mientras que la raya es más grande que ellos.

El detalle está que, cuando uno quiere poner la raya en el teclado de la computadora, generalmente no está accesible inmediatamente y tiene que presionar una serie de teclas para que aparezca, lo que la hace menos práctica que el guion.

"Vamos a hacer un paréntesis", así he escuchado decir a más de un exponente en algún curso o conferencia, para indicar que tomaremos un receso… aunque los más "modernos" anuncian que tomaremos un break, que en inglés es eso: una pausa o receso. ¿Y la palabra break está en el Diccionario? Pues fíjese que sí, pero como un anglicismo y con significado muy diferente: "carruaje abierto" o también un "vagón de tren que estaba reservado para personalidades".

O sea que ir en el break del tren era de lo más "fresa", o muy "fifí" como dirían otros.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Horacio Rodríguez: "Acláreme por favor la duda si la palabra guión lleva acento o no lleva. Gracias".

LE RESPONDO: Según las reglas de la más reciente Ortografía Académica, preferentemente no lleva tilde porque en muchos lugares como en México se pronuncia en una sola sílaba.

