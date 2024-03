NO SE RINDA ANTE LA ADVERSIDAD

Las malas noticias, ¡están por todos lados! Los problemas no paran: "fíjese licenciado que el cliente no depositó"; "me chocaron el coche y no ha quedado bien desde que lo repararon"; "¡ya me clonaron otra vez la tarjeta y tengo que ir al banco!" La cantidad de detallitos que le hacen a uno la vida imposible es interminable.

"Bueno, al menos tenemos salud…" dice algún resignado por ahí… y ahora más que nunca, eso también se nos está yendo. El caso es que son muchas las preocupaciones de la vida diaria que como que le dan a uno ganas de rendirse ante ellas y decir: ¡ya!, ¡me vale!

Nos queda algo que podemos hacer: conocer los significados del verbo rendir. Si uno se deja rendir ante la adversidad, estamos usando la palabra en el sentido de dejarse vencer, que es el significado más común y utilizado en los términos de la batalla: obligar a las tropas y embarcaciones enemigas a que bajen la guardia y se entreguen sin hacer resistencia… o como dicen por ahí: flojitos y cooperando.

La palabra rendir proviene del latín reddere que significa "devolver", ya que tiene el prefijo re- que es "hacia atrás" y dare que es "dar", o sea que el concepto de la palabra es "entregar". Con un significado similar también se usa el verbo rendir, es que el de cansar o fatigar. "Ayer anduve en friega trabajando todo el santo día y al llegar a casa caí rendido…" y se entrega uno a la cama y ni para cenar me levanto.

A propósito de cenas -o cualquier otra comida-, si el alimento es escaso, probablemente haya que hacerlo rendir para que alcance para todos, así que "a ponerle más agua a los frijoles". Ese sentido de rendir es el de darle a cada quien lo que le toca, o dicho de otra manera: que todos alcancen algo. Pero tenga cuidado, porque si hablamos de rendir, resulta que también tiene el significado de "vomitar", así que si alguien dice que quiere rendir la comida, a lo mejor quiere devolverla pero ya en condiciones no muy apetecibles para los demás.

Los políticos se cansan de decir que ellos "sí rinden cuentas" dando la idea de que entregarán la información relevante de su gobierno y admitirán si algo no ha estado bien manejado… es decir, algo que nunca hemos visto. También, si alguna persona se dice que no está rindiendo en el trabajo, quiere decir que no está dando los resultados que se esperan.

A una persona admirada por mucha gente, por ejemplo, un artista, se le rinde un homenaje -generalmente cuando ya ha "pasado a mejor vida"- en el que se la pasarán contando historias positivas y "echándole flores". También en los actos de sumisión y respeto, como el rendir honores a la bandera, son ocasiones propicias para utilizar este verbo tan rendidor, es decir, tan útil.

¡Me rindo! Son muchos los significados de este verbo y mi espacio ya rindió, por lo que me despido de usted, querido lector, pidiéndole que, aunque lo inunden de malas noticias y los pesares le acongojen, ¡usted no se rinda y contraataque con una poderosa sonrisa!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Edgardo Castillo: "¿Se le puede llamar 'rendición' al resultado de algo?"

LE RESPONDO: Si se refiere a la utilidad de algo, sí; por ejemplo, al ahorrar dinero nos queda una cantidad, ese dinero es una rendición. También al efecto de rendirse se le llama rendición.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No te desanimes por tus errores, porque cada intento equivocado descartado es un paso hacia adelante.