Laguneros obtienen medalla de oro en competencia mundial de robótica

La Selección Nacional de Robótica representada por el equipo Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón obtuvo la medalla de oro “Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence” en el FIRST Global Challenge 2024, desarrollada del 26 al 29 de septiembre en Atenas, Grecia.

Este premio es el más prestigioso de la competencia mundial de robótica y se otorgó al equipo cuyo robot obtuvo el mejor desempeño durante el primer desafío global y que además ejemplificó todos los principios de la comunidad FIRST; en 2022, en Ginebra, Suiza, el team México también se adjudicó este galardón.

En Atenas, la Selección Mexicana también se llevó otros dos reconocimientos que fueron el "Social Media Challenge Award" y "Video Storytelling Award". Estuvo conformada por los alumnos: Aldo Estrada Torres, Aurora Monserrat García Gallegos, Danna Paola Salas Sánchez, Dylan Adonahi Gallegos Dávila, Isabella Franco Ortega, Gared Alejandro Uribe Martínez, Raúl Everardo Sifuentes Zúñiga, Rodrigo Miguel Arellano Manzo y Román Hernández Sosa. El head coach es Julio César Torres Marín y los mentores Iván Aurelio Samaniego Becerril y Hugo Daniel Espino Luján.

FIRST Global Challenge es una competencia internacional de robótica de tipo olímpico que este año reunió a estudiantes de más de 190 países con el objetivo de que resolvieran retos diplomáticos mediante la tendencia mundial STEM que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En este 2024, el tema fue “Alimentar el futuro” y se desafió a los equipos estudiantiles a conocer y abordar los obstáculos y las oportunidades para proporcionar a la población mundial alimentos equitativos, seguros, nutritivos y responsables con el medio ambiente.

La institución educativa informó que fue el pasado mes de julio que Cerbotics participó en la eliminatoria de Team México, logrando por quinta ocasión convertirse en la Selección Nacional de Robótica para representar al país en Atenas, Grecia.

La competencia arrancó el jueves 26 de septiembre con matches de práctica, preparación de "pits", inspección de robots y una gran ceremonia de inauguración que contó con la presencia del Primer Ministro de Grecia, las mayores autoridades de FIRST y show performance de la agrupación "Black Eyed Peas". Mientras que viernes y sábado comenzaron los "Ranking matches" y finalmente, ayer domingo 29 de septiembre, se celebraron los últimos matches y Playoffs, en alianza con equipos de otros países como Estados Unidos, Sri Lanka y Burundi, con quienes lograron llegar a semifinales.

En los últimos 12 años y a través del proyecto de robótica, el Colegio Cervantes ha trabajado para convertir a sus estudiantes en líderes en ciencia, tecnología, innovación e ingeniería a nivel nacional e internacional. Se dio a conocer que será el próximo jueves 3 de octubre a las 10 de la noche, cuando el equipo estudiantil arribe al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón.