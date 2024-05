Lagunero trabaja por sus sueños musicales

De nueva cuenta, el cantante lagunero, Carlos Martínez "El Gallo", visitó El Siglo de Torreón.

En esta ocasión, el oriundo de El Ejido 20 de noviembre de San Pedro, Coahuila, cantó en el programa de El Siglo, Primera Fila.

Tras entregar los temas Piérdete conmigo y Costumbres, Carlos habló de sus anhelos musicales y del reciente encuentro que tuvo con Alberto Vázquez en un restaurante de Torreón, el cual lo volvió tendencia en la región durante unos días.

"Estuvimos en tendencia y todo gracias a estar 'macheteando', buscando el trabajo. Era un sábado en un restaurante, yo estaba trabajando y me dijeron que iría Don Alberto Vázquez a celebrar su cumpleaños con su gente y me pidieron que amenizara.

"Él estuvo concentrado en su familia y en su celebración. Entonces, llegó un mariachi y tuve que hacerle un quite al grupo con una canción que se llama Motivos y fue cuando Vázquez me echó el ojo. De ahí en adelante, canté más melodías. Cuando me tomé la foto con él, me dice 'Canta usted muy bien', y para mí ha sido un logro muy grande", mencionó.

El lagunero contó que haber coincidido con el intérprete de Maracas se volvió un aliciente en su carrera, pues últimamente los ánimos estaban caídos.

"Ese día que lo vi estaba bien ajetreado. Venía arrastrando una racha brusca de no tener trabajo ni exposición; sin embargo, el encuentro con Alberto y la nota que me hizo este diario, me volvieron a dar un nuevo aire".

Carlos fue al casting que hizo La Academia en Torreón en mayo de 2022. A partir de ese momento la gente empezó a ubicarlo por su potente voz.

"Me acuerdo que ese día se acercaron conmigo de aquí de El Siglo para entrevistarme y me dieron la dicha de sentirme un artista más grande, porque no es común que alguien le dé exposición a los nuevos talentos", relató.

El cantante de música mexicana aprovechó la charla para aclarar que en una entrevista pasada con "El Defensor de la Comunidad" dijo que su mamá había muerto y a ella le dedicaba el anhelo por seguir en los escenarios; sin embargo, se refería a su abuelita.

"Las promesas que hago trato de cumplirlas. Cuando yo dije eso, me refería a mi abuela, quien me enseñó a cantar. Mi mamá está en casa y me está esperando", sostuvo.