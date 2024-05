Lagunera pide apoyo para devolver la movilidad a su esposo que perdió por un sarcoma

Lagunera lanza llamado de ayuda a la ciudadanía para poder operar a su esposo de un sarcoma de alto grado, la cual le devolvería su movilidad y sobre todo, su esperanza de vida y poder supera el cáncer que enfrenta.

Se trata de Gabriela Muñoz, a quien junto con su esposo la vida le cambió casi de un día para otro.

Compartió que fue en septiembre del año pasado cuando todo comenzó con una bolita en la espalda de su esposo, la cual parecía inofensiva.

Un mal diagnóstico y sorbe todo tardío, ahora lo tiene en cama, pero sus ganas de vivir son mucho mayores.

Se encontraban en la ciudad de Monterrey, Nuevo León por cuestiones de trabajo.

Aunque aquella bolita que se encontraba en su espalda no le causaba molestias, acudieron al médico en el Seguro Social en donde primero le dijeron que se trataba de un problema muscular, pero la protuberancia seguía sin cambios al momento.

Después, le realizaron estudios de imagenología indicándole que se trataba de un lipoma, es decir, de una bolita de grasa que empezaba a crecer, el cual se le retiraría con una cirugía ambulatoria. Aunque se cuestionó que si sería necesario analizarla, la médico tratante lo descartó.

Sin embargo, a la semana de la operación, la bola no solo apareció en el mismo lugar sino que multiplicó su tamaño y no cicatrizaba.

Ante tal condición, se volvió a operar dejándole un dren ante una supuesta mala cicatrización. Y a la semana o poco más, la bola estaba nuevamente presente.

“Lo vuelven a meter a quirófano el día 10 de febrero, y ya entra un oncólogo, quien manda analizar lo que se le retió y fue hasta entonces que le indicaron que se trataba de un sarcoma de alto grado”, explicó Muñoz, quien agregó que con todas las operaciones anteriores, como no se cortaba de raíz, su tamaño iba siendo cada vez más grande.

Ante tal diagnóstico, regresaron a Torreón.

Debido al tamaño de la bola, ésta se extendió hasta la vértebra L2, la cual de la presión se fracturó dejándolo inmóvil. “Tiene un mes en cama. No puede estar en silla de ruedas”, dijo. Pero no solo eso, sino que también se extendió a los pulmones.

Luego de 16 radiaciones y cuatro quimioterapias, que inició en el mes de marzo, la bola disminuyó pero sigue el tumor dentro de la vértebra.

Con la ilusión de que su esposo pudiera volver a caminar, se le planteó a los médicos la posibilidad de operarlo, a lo que se negaron.

“La doctora me dijo que, por sus metástasis. Ante esta respuesta me di a la tarea de buscar segundas, terceras, cuartas opiniones y encontré a un doctor que me han recomendado mucho. La verdad dejé de insistir en el Seguro y comencé a buscar opciones por fuera”.

Al encontrarse con el médico dispuesto a operarlo, le dijo que “se puede hacer algo bueno”, en donde se le podría retira hasta el 75 por ciento del tumor, lo que permitiría que la quimioterapia fuera más receptiva con el porcentaje restante.

Pero además, le devolvería la movilidad. “Se le va a retirar el tumor y se le colocarán unos soportes en su vértebra para que pueda caminar”.

Pero la intervención es costosa para Gabriela, pues se requiere de poco más de 200 mil pesos para pode lograrlo.

Es por ello que lanza un llamado de ayuda a los laguneros para poder lograr lo más esperado, que su esposo pueda volverse a poner de pie y abrazarla y continuar con su vida como desde antes de esa noticia.

Quienes deseen y puedan apoyar la causa desde un peso hasta lo que sea posible, podrán hacerlo en la

Cuenta Clabe: 012060015507357800 de BBVA-Bancomer a nombre de Marco Montes.