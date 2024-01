La Pica Deportiva

Que gusto saludarlos, amables lectores, como cada semana desde esta tribuna, con mucho gusto de observar que la actividad deportiva, en todos los niveles, comienza aparecer después de un breve descanso de fin de año, las diferentes ligas profesionales y amateurs ya preparan su regreso. Los que ya se encuentran más que preparados son los Toros Laguna, que ya están contando los días en el calendario para iniciar sus batallas de esta temporada 2024.

Sin duda, tremendo paquete decidió tomar el coach Pidal para dirigir a los actuales campeones de la Liga LBE y que, de no llegar a la final, por lo menos, se podría considerar como un fracaso. Así de injusto se puede leer, pero así son las cosas en los equipos ganadores y exitosos. Hace unos días se entregaron abonos a 600 niños y niñas que practican el basquetbol y pertenecen a las ligas municipales de Torreón. Un aplauso al equipo Toros Laguna y al Instituto Municipal del Deporte que hicieron sinergia para poder darles la oportunidad a los niños de poder asistir a todos los juegos, totalmente gratis.

La que también ha comenzado con todo este 2024, es la empresa taurina “Pasión por el Toro” que encabezan Arturo Gilio y Jorge Mata con festejos en la Plaza de Toros Lerdo, comenzando con una novillada desde el primer día del año y dos grandes festejos ya anunciados, como el mano a mano entre Arturo Gilio hijo y la primera figura del toreo mexicano, Joselito Adame, el próximo 24 de febrero, un cartel más que atractivo, y sobre todo que ahora Arturo confirmará la alternativa en la Plaza de Toros México, en su reapertura. Por si fuera poco, la empresa también anunció el regreso del torero a caballo Andy Cartagena, quien estará alternando con Arturo Saldívar. Sin duda, un gran inicio de año para los amantes de la tauromaquia en la Comarca Lagunera. Enhorabuena y “oleeee” por la empresa que sigue promoviendo la Fiesta Brava en tiempos complicados en nuestro país.

En el tema de Santos Laguna, pues los refuerzos finalmente se hicieron presentes en el equipo y todo parece indicar que con el regreso de Jordan Carrillo y la llegada de Ramiro Sordo, el conjunto de Santos Laguna se considera completo para este torneo, sin embargo, con la inesperada salida de Félix Torres, se antoja que pudiera llegar otro defensa central, aunque si no llega, no pasa nada, pero si llega, no sobra tampoco. Por su parte, Matheus Doria esta obligado a subir su nivel, pues se nota que estuvo fuera bastante tiempo por una lesión.

El medio campo con Fagúndez, Aquino, Cervantes, Sordo y Vergara, con Preciado como punta y el talento de Jordan Carrillo como revulsivo, parece dar nuevas ilusiones para este torneo. Parece que Santos Laguna ya entendió que necesita invertir y no sólo recibir dinero, si desea seguir compitiendo en esta Liga. Sin duda, se superaron las expectativas de refuerzos que se pensaban; palomita para el Santos Laguna. Saludos y nos vemos la próxima semana