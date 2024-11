LA columna DEL PERRO

RECUERDEN HIJOS SÓLO EL CINCO POR CIENTO

Ahora que recientemente terminan sus carreras, les platico una vieja conseja, que pasado los años resulta muy actual.

Teníamos clase de patología en la escuela de medicina veterinaria después de un puente. Como muchos alumnos aprovecharon estos días y viajaron, estaban platicando animosamente todas las novedades de sus viajes, a los que no salimos.

Un respetado profesor entró al salón, e inmediatamente percibió que le costaría trabajo conseguir silencio. Con gran paciencia intentó comenzar la clase: ¡Por favor silencio! Y nada no resultó, ignoramos la solicitud y continuamos con la plática, ahí fue cuando el profesor nos retó como nunca, lo había hecho.

Presten atención, porque voy a hablar sólo una vez, dijo: levantando la voz. Un silencio se hizo de inmediato en el salón, el profesor continuó y dijo: yo vengo a dar clase, porque me gusta compartir mis conocimientos, pero descubrí que nosotros los profesores, trabajamos sólo el cinco por ciento, y también descubrí que trabajamos sólo con el cinco por ciento de los alumnos de una clase. En estos años, nos dijo también observé que de cada 100 alumnos, apenas cinco son realmente aquéllos que hacen alguna diferencia en el futuro, apenas cinco se vuelven profesionales brillantes y contribuyentes. De forma significativa a mejorar la calidad de vida de las personas, el otro 95 por ciento sirve sólo para hacer volumen. Son mediocres, le temen a tener iniciativa y le apuestan su vida sólo a ser burócratas, por miedo al fracaso y a la crítica, y pasan la vida sin dejar huella ni nada útil.

Es una pena muy grande, no tener cómo separar este cinco por ciento del resto, pues si esto fuera posible, dejaría apenas a los alumnos especiales en este salón y mandaría a los demás afuera, entonces tendría el silencio necesario para dar una buena clase, y dormiría tranquilo sabiendo que invertí en los mejores, pero desgraciadamente no hay cómo saber cuáles de ustedes son esos alumnos. Sólo el tiempo es capaz de mostrar eso, tendré que conformarme e intentar dar una clase para los especiales a pesar del desorden que hacen el resto. Claro que ustedes siempre pueden elegir a cuál grupo pertenecerán, gracias por la atención y vamos a iniciar la clase de hoy.

No es preciso decir el silencio que se hizo en la clase, y el nivel de atención que el profesor consiguió después de aquel discurso. El reto nos tocó a todos, pues mi grupo tuvo un comportamiento excelente en todas las clases de patología durante todo el semestre.

Hoy no recuerdo muchas cosas de las clases de patología, pero el reto del profesor nunca se me olvidó. Para mí aquel maestro fue uno de los cinco por ciento que hicieron la diferencia en mi vida. De hecho percibí que él tenía la razón, y desde entonces he hecho todo para estar en el grupo de los cinco por ciento, como dijo el no hay como saber si estamos yendo bien o no sólo el tiempo dirá a qué grupo pertenecemos.

Sin embargo una cosa es cierta ¡si no intentamos ser especiales en todo lo que hacemos, si no intentamos hacer todo lo mejor posible, seguramente estaremos en la clase del resto!

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

NUNCA GRITES TU FELICIDAD TAN ALTO, LA ENVIDIA TIENE EL SUEÑO MUY LIVIANO.