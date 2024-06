la columna del perro

¿DEJA VU?

Cuando un perro siente que tuvo una mala experiencia, en tal o cual lugar o con alguna persona, procura no volver a pasar por el mismo sitio, convirtiendo esta mala vivencia en aprendizaje, cuando algún gato es golpeado por alguna persona que no lo quiere, sucede igual, no se le vuelve a acercar y sigue adelante con su vida. Por lo general los animales actúan así, ante una experiencia mala, procuran no volver a repetirla, pero si alguien les dio agua, les dio de comer, los protegió o los cobijó de alguna manera se quedan con él o le demuestran cuando menos un mínimo de agradecimiento a su benefactor.

Por el contrario, los seres humanos "pensantes" cuando tenemos una mala experiencia, no sólo no aprendemos de esta, sino que constantemente tendemos a cometer los mismos errores que nos llevan a repetirla, experimentando un desagradable "deja vu", o en otros casos si nos toca la suerte de ya no volver a vivir una mala experiencia, sí recordamos los malos momentos a menudo, casi con el único fin de volver a sufrir. El otro día me comentaba un conocido que él tenía muchos problemas, que este año había tenido muchas experiencias muy malas y que el negocio que él tenía, andaba muy mal, le contesté ¡entonces, vamos a hacer un club! porque a muchos o mejor dicho a la mayoría la vida nos ha tratado de la misma manera… ¿A poco a ti también te ha ido igual?... Claro le contesté, no te creas dueño único de los problemas o de las malas experiencias… Pero yo te veo a ti siempre igual, me contestó… Sí, porque no tengo porque estarme quejando a cada rato, y con cualquier persona de los problemas que yo tengo, además de que no gano nada, sólo dejo a la o a las personas con quienes me estuviera quejando "peor", aunado a los problemas que cada quien ya traiga.

Creo que al contrario, todos debemos de decirnos palabras positivas, alentarnos, ayudarnos, darnos la mano en caso de ser necesario y los problemas contárselos a algún amigo, quien seguramente nos aconsejará y nos pondrá en nuestro lugar de ser necesario, pues seguramente ve las cosas en perspectiva y con la mente fría.

Se me quedó viendo mi conocido, y sólo me contestó antes de retirarse… Es que tú sólo quieres ver las cosas siempre desde un ángulo positivo… A lo cual le respondí cuando él estaba ya de espalda caminando hacia la puerta… ¿Qué existe otro modo de ver las cosas? ¿Y además que más nos queda?

Eso de que somos "Pensantes" puede ser bueno, pero también malo, seamos como los animales que tratan de no repetir lo malo, evitemos en la medida de lo posible, a las personas mal intencionadas, que tengan mala vibra, que sólo se están quejando y que únicamente nos vengan a aconsejar mal o a llenar la cabeza de malas ideas… Es decir… A los que únicamente nos vengan a dejar su "Basura Mental".

Y ahora para terminar una gota de filosofía: El ave canta aunque la rama cruja… cómo seguro de lo que son sus alas.