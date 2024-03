LA COLUMNA DEL PERRO

ME LO CONTÓ PAULINA

Doctor, soy una niña, me llamo Paulina, y quisiera compartir con todos esta historia… hace 2 semanas mi perra se fue al cielo, los momentos maravillosos que compartimos quedarán por siempre grabados, en nuestro corazón.

"Amiga", hoy te fuiste, pero te extrañaremos ¡SIEMPRE!

Espero que donde te encuentres ahora, puedas seguir jugando y ladrando alegremente. Estás muy seguramente en un lugar donde no existe ya más el dolor, el sufrimiento y el paso de los años, que a todos nos tornan más débiles y más propensos a enfermarnos. Fueron tantos los momentos de alegría que nos diste. Llegaste a nuestra casa cuando yo apenas era un bebé, tú también lo eras, llegaste enferma, a punto de morir por una neumonía, pero el amor que mis papás te dieron, hicieron que te pusieras bien. "Amiguita", hoy te fuiste, nos dejaste con el corazón despedazado, yo misma intento en vano, no ahogarme en el vacío existencial que nos dejó tu partida, ya que la tristeza de no verte más, es infinita. Tus ojos ya cansados y desde hace días demostraban que estabas mal, tu mirada perdida, tu incapacidad para moverte, para alimentarte, nos mostraba que el final se avecinaba, pero como muchos seres humanos, nos resistíamos a creer o pensar que ibas a partir hoy, un día de sol, uno de los tantos días de esos rayos de sol que enceguecían tu mirada y hacían de ti, una perra vital. Sólo tendremos el consuelo de haber intentado darte todo lo mejor en estos años, de haberte alimentado bien, de haberte cuidado, de haberte quizás, malcriado, porque como humanos que somos, tú nos diste mucho afecto y cariño incondicional , estoy segura que, siempre sentiste ese gran amor de nosotros por ti. Estuviste en el nacimiento de mis 2 hermanos aun, y aún recuerdo la vez que le salvaste la vida, a uno de ellos. Al ver que se iba a caer y darse un golpe fuertísimo en la cabeza y tú corriste y lo sujetaste de la camisa... Cómo soportabas con amor, todas las veces que nosotros nos montamos arriba de ti como si fueras un "pony" y tú nunca te enojaste ni nos lastimaste... La vez que te peleaste con unos perros para evitar que me lastimaran, y en cambio, tú quedaste muy lastimada.

Mi mamá siempre nos decía que tú eras más obediente que nosotros, je, je, je, pues nunca te hacías del baño dentro de la casa, ni entrabas a la sala. Como disfrutabas jugar al frisbie, salir a correr, que mi mamá te bañara… contigo siempre nos sentimos seguros, porque sabíamos que nunca permitías que alguien nos lastimara. "Amiga" te extrañaremos infinitamente, nadie podrá ocupar ya el lugar que tenías en nuestra existencia, tú, ya no estarás con nosotros y nuestra familia, con tu partida, se perdió a uno de sus más amados integrantes. "Amiga", espero, o me gustaría, pensar que un ángel rescató tu espíritu, tu esencia y la llevó a un lugar donde exista la paz y la armonía, espero que ese ángel te halla dulcemente cargado sobre sus alas para llevarte a ese mágico lugar donde el amor siempre está y brilla, cada día con más fuerza. Hoy el cielo, te llevó, solo espero que algún día, nos volvamos a encontrar y podamos retozar y jugar al frisbie que tanto disfrutabas, como también mojarte con la manguera, correr esos 10 kilómetros que tú tanto disfrutabas... gracias por cuidarnos y amarnos incondicionalmente... fuiste mi compañera fiel por 12 años... te amamos por igual, toda la familia... Un ángel más ilumina el firmamento…. Adiós.

Esta historia me la pasaron hace muchos años, y ahora se las vuelvo a compartir, ya que se me hace, muy bien contada, y con mucho cariño hacia su amiga.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

