LA columna DEL PERRO

UN PERRO NO ES UN JUGUETE

Yo recomiendo que no compres un perro ni tampoco lo recibas como un "regalo comprometido".

Pudiera esto sonar como una contradicción, viniendo esta recomendación de un servidor que es Médico Veterinario.

Pero no, lo que pretendo es hacer conciencia de que es un ser vivo que requiere de tiempo que a veces no tenemos, de paciencia, de vacunas, de un lugar adecuado, de comida y de atención médica cuando sea necesario.

Encontramos muy seguido perros abandonados a su suerte en la calle, sufriendo de las inclemencias del tiempo, hostigados por las personas que no son amantes de los perros y por la perrera municipal, eso sin contar la infinidad de perros que son atropellados, que pierden la vida o quedan mutilados de por vida por los automóviles en la vía pública.

Tengamos también en cuenta que cuando existe una sobrepoblación de perros no queridos que vagan sin rumbo por las calles, se convierten en un problema para la sociedad, pues algunos perros por autodefensa aprenden a ser agresivos con las personas, esto con el riesgo potencial de transmitir la rabia cuando el perro o gato esté a su vez infectado.

"El fecalismo" tanto el producido por las personas así como el producido por los perros y gatos callejeros, y también producto de los perros que sus dueños irresponsables los sacan a la calle para que "defequen" en el jardín o banqueta de su vecino, en lugar de que sea en su casa, en un espacio donde debiera su amo limpiar y desinfectar al momento. Este "fecalismo" pues, es un riesgo potencial para el ser humano, pudiendo ser fuente de contagio de parásitos, enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Por otro lado existen muchos propietarios de perros que por fortuna son la mayoría, que son responsables de su o sus perros y gatos que no sólo los quieren, alimentan, asean y los previenen de las diferentes enfermedades, sino que también han adoptado la cultura de la esterilización cuando es necesario.

Tratemos a un animal como un ser vivo que siente, no como a un juguete que se compra y se abandona a placer o cuando nos aburre. Pensemos antes de tener una mascota, si usted cree que no la puede tener, no la tenga, pero si es usted de las personas responsables amantes de los animales, entonces, ¡felicidades! disfrute a su o sus mascotas y así vivirá en carne propia la sabiduría del refrán muy conocido que cita "entre más conozco al hombre más quiero a mi perro".

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

EL HOMBRE ES EL LOBO DEL HOMBRE.