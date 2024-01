Juez desestima carta de intención de AHMSA, destinada para un crédito

Una carta intención de Altos Hornos de México presentada ante el Juez es para un crédito, lo que costará a la empresa en intereses. Sin embargo el documento fue desestimado por el togado por carecer de las firmas de los representantes de las partes.

Esto fue señalado por Héctor Manuel Garza Martínez, representante de un grupo de acreedores de la siderúrgica. El profesional del derecho explicó que como préstamo, además de la devolución del recurso costará intereses.

El crédito, agregó, fue respaldado por “la masa”, es decir, por la misma empresa, lo que no conviene a los proveedores que demandaron a la siderúrgica el pago de deuda vencida.

Explicó que dicha carta de intención fue presentada desde diciembre pasado y hace unos días la desestimó el Juez Saúl Martínez Lira por carecer de las firmas de los participantes.

Quienes aparecen en el documento son Altos Hornos de México y Minera del Norte por un lado y Argentem Creek Partner y Asian Pacific en un preacuerdo para un crédito por 350 millones de dólares.

Precisó que no es un acuerdo, sino una base de negociación para un acuerdo, “que no fue rechazado por el Juez. No lo tomó en cuenta porque no estaba firmado”.

Afirmó que siguen las negociaciones entre acreedores y Altos Hornos de México, el 5 de febrero vence el plazo del periodo de conciliación. El conciliador del proceso jurídico, Víctor Manuel Aguilera, presentará una moción para solicitar un segundo período de 90 días.