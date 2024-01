Juez desconoce asamblea de socios de AHMSA

No existe en el concurso mercantil 19/2023 autos de conocimiento, notificación o declaración de la celebración de la asamblea de socios de AHMSA el pasado 21 de diciembre, ni dictamen del juez que declare ilegal dicha reunión o los acuerdos ahí tomados.

Los autos en el expediente presentan actuaciones hasta el 28 de diciembre y no se mencionan en éstos la junta de dueños de la siderúrgica.

El juez segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, está impedido para declarar nula, inexistente o sin validez los acuerdos de esa asamblea, porque no tiene (para efectos legales) conocimiento de su celebración.

Héctor Manuel Garza Martínez, representante de una parte de los 1,600 acreedores de AHMSA, explicó que en revisión del expediente no ha encontrado situación en la que el juez diga que la asamblea se anule, "es más, ni siquiera se encuentra esa asamblea dentro del expediente, y por tanto el juez está impedido para tomar una decisión al respecto".

Señaló que es del dominio público, por la publicación de un boletín de AHMSA a la Bolsa Mexicana de Valores sobre dicha junta, el resultado de ésta, que fue la aprobación para la obtención de un crédito por 600 millones de dólares y la no modificación de su Consejo de Administración, para guardar la forma de la medida cautelar dictada en mayo de 2023 por el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles.

Sin embargo no aparece en autos del Juzgado y legalmente no es del conocimiento del juzgador, por lo que no puede emitir ningún criterio judicial y no declaró ilegal la asamblea de socios de AHMSA, como erróneamente se ha manejado en medios informativos y redes sociales.

PROMUEVE RECURSO DE IMPUGNACIÓN

Por otro lado, indicó que promovió un recurso de impugnación y solicitó este miércoles al juez Saúl Martínez Lira que explique por qué no permite el cambio de mesa directiva del Consejo de Administración de AHMSA.

Indicó que el dictamen de mayo de 2023 en el que decretó que no se podría realizar una asamblea de socios para cambiar de presidente del Consejo "no notificó a las partes interesadas, violando varios principios como el pro persona (de los acreedores)", dijo.

Expuso que el cambio de socios no afecta la masa (la empresa) ni la cartera de crédito (la deuda) porque Altos Hornos no tiene dinero y no viola la medida cautelar.

Consideró que el togado debería pedir a AHMSA y al conciliador información sobre "los inversionistas, el monto que dicen tener para invertir (los 600 millones de dólares), su procedencia, la ruta de inversión… y si lo considera aprobar el cambio de socios para que ingresen esos recursos" externó.