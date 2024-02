Jorge Álvarez rindió protesta como candidato de MC

Jorge Álvarez Máynez rindió protesta como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), frente a las fuerzas naranjas y el líder nacional del partido, Dante Delgado, para contender en las próximas elecciones del 2 de junio.

Entre gritos de: "¡Máynez presidente!", el abanderado naranja aseguró que MC acreditará que es distinto a la vieja política de la coalición PAN, PRI y PRD, y Morena, pues el movimiento naranja gobernará al país con el objetivo de buscar la felicidad de los mexicanos a través de políticas que beneficien, principalmente, a las mujeres, niños y al medio ambiente. "Hoy podemos hablar de futuro, de lo que viene: una contienda feroz, intensa, donde vamos a aportar ideas, causas, soluciones, salidas y estatura política.

"(…) La competencia entre lo nuevo y lo viejo no es para sustituir una generación por otra, es para sustituir a los que no pensaron en las próximas generaciones por una nueva visión de país (…) y aquí tenemos una nueva visión de país, no de hoy, o hemos acreditado en cada discusión en el Congreso de la Unión", explicó Álvarez Máynez.

Entre los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, que también rindieron protesta ante Dante Delgado, líder nacional de MC, estuvo Alejandra Barrales, Sandra Cuevas, Gibrán Ramírez y Laura Ballesteros, quienes se colocaron a espaldas de Álvarez Máynez durante su discurso.