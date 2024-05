Jorge Álvarez Máynez estará en Torreón y en Gómez Palacio

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República de Movimiento Ciudadano (MC) estará el 21 de Mayo en La Comarca Lagunera.

Primero estará en la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, en punto de las 10:00 horas con los estudiantes, posteriormente al terminar este evento tendrá algunas reuniones privadas donde participarán los candidatos locales. Luego, a las 5:00 de la tarde, Máynez estará en la Plaza de Armas de Gómez Palacio, Durango, participando en el cierre de las campañas.

Lo anterior lo informó el diputado federal de MC, Omar Castañeda, en la Casa Naranja de Gómez Palacio, donde se ofreció una rueda de prensa con este fin y donde participó Enrique Chávez, candidato a la Presidencia Municipal, de Francisco I. Madero y los candidatos de MC, Alejandro Bacio, Ana Mora, Karla Tello, Diana Camacho e Hiram Brahim López Manzur.

Máynez no declinará

Castañeda aseguró: "Que ellos se sumen a nosotros siempre y cuando también renuncie a su candidatura y a la Presidencia, Marko Cortés (presidente nacional del PAN), lo dijo Maynez, desde el principio. Que Alito (presidente nacional del PRI) y Marko renuncien a la dirigencia y a las plurinominales porque ambos van encabezando la lista 'pluri' al Senado, de sus respectivos institutos. Yo creo que sí hay que sumar, pero no todo, porque hay sumas que restan".

El diputado federal aseguró que a nivel nacional la coalición PRI-PAN-PRD ha sido rebasada desde su punto de vista.

"Nosotros hemos rebasado al frente. Todos juntos no han podido detener la campaña de Máynez. Decían que no iba a repuntar. Y ahorita ya están preocupados. Nosotros no nos podemos ir a sumar con Alito o con Marko. Analizamos una alianza siempre que los ciudadanos encabecen la alianza. Máynez no va a declinar a favor de ellos", aseguró.

Respecto al señalamiento que algunos integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México han hecho a nivel nacional de que Movimiento Ciudadano es un partido que al final busca dividir el voto, el diputado federal aseguró que el PRI y el PAN han sido "esquiroles" en varias ocasiones de Morena.

"En los hechos ya sacó Luis Donaldo Colosio una gráfica de cómo votó el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano y los que más acompañaron las propuestas de Morena fueron los PRI y los del PAN y el último en sumarse a algunas propuestas fue Movimiento Ciudadano porque tampoco se trata de estar en contra de todo pero hay cosas que no podemos dejar pasar. El PRI y el PAN han sido partidos esquiroles de Morena en muchas ocasiones", aseguró Castañeda.