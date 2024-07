Jennifer Lopez celebra su 55 cumpleaños en medio de problemas matrimoniales

Este año la estrella internacional Jennifer Lopez tendrá una de las celebraciones más amargas de su vida, pues desde hace unos meses se especula el fin de su matrimonio con el actor, Ben Affleck.

Medios como la revista "People" han informado de la crisis que vive la pareja, la cual no ha sido vista junta desde mediados de mayo, cuando fueron captados con caras largas y disimulando ante las decenas de cámaras que captaban el momento.

A partir de entonces, ambas celebridades se han dejado ver por separado, JLo disfrutando de viaje en yate y presumiendo su escultural figura a días de cumplir 55 y, Ben, completamente desliñado e incluso, aparentemente deprimido.

También circuló hace unas semanas que el matrimonio ya había puesto a la venta su mansión de Beverly Hills, valuada en 68 millones de dólares.

Y por si fuera poco este fin de semana la neoyorkina que celebra hoy miércoles su natalicio celebró a lo grande en una fiesta en la zona exclusiva de los Hamptons a la cual no acudió el actor de "Batman", por lo que todo parece indicar que no hay vuelta atrás para este matrimonio que apenas duró dos años (se casaron en julio de 2022 en Las Vegas).

Con todo esto en mente, la cantante de "On the floor" llega a los 55 y no de la mejor manera pues, a pesar de ser una de las mujeres más cotizadas del medio, no ha tenido suerte con sus relaciones y nuevamente estará festejando su cumpleaños sin el amor en puerta.