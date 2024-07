Jaime Lozano habla de su continuidad en la selección tras fracaso en Copa América

El seleccionador de México, Jaime Lozano, afirmó este domingo que a su equipo le "faltó contundencia" ante Ecuador y que su continuidad en el banquillo del Tri no depende de él.

En la conferencia de prensa posterior al partido en el que México quedó eliminado de la Copa América al empatar sin goles con Ecuador, Lozano no quiso evaluar el arbitraje del guatemalteco Mario Escobar.

"No me gusta hablar del arbitraje. Es lo que es, cada vez hay más tomas, hay VAR, cada vez el fútbol tiene mas herramientas para tomar buenas decisiones. Luchamos hasta donde pudimos. Si hubo un golpe o una mano, para el VAR o el árbitro no fue suficiente y acá estamos".

Consideró, además, que su equipo siempre fue adelante contra Ecuador. "No se cumplió el objetivo que era avanzar y estar en cuartos, pero el equipo ganó en ciertos aspectos. Siempre fue adelante y propuso, pero nos faltó contundencia y claridad".

Al ser consultado si cree en su capacidad para dirigir a México en el Mundial de 2026 respondió que sí. "Siempre. Evidentemente si no se cumple el objetivo es natural dudar de mi continuidad, pero si los jugadores creyeron hasta el final es por algo. Esa decisión no me corresponde a mí, yo haré un informe y ellos decidirán. Hoy nos hemos quedado en la orilla".

Agregó que enfrentaron a un equipo de talla internacional, que jugó a sacar el resultado que le convenía. "Estuvimos de tú a tú en todo el partido. Ecuador es cuarto de la (eliminatoria) Conmebol, ellos salieron a buscar el resultado que les convenía y se les dio".

Y apoyó a su grupo. "Necesitamos mejorar pero estos jugadores de aquí a dos años pueden tener un rendimiento importante. Yo he visto un crecimiento, sobre todo en defensa".

"Si vemos como el equipo se plantó, te da tranquilidad", añadió.

"Hay que estar convencido de que este es el camino si queremos lograr cosas distintas. Veo estos tres partidos y hemos sido protagonistas, pero esto no es de merecer, con Venezuela tuvimos muchas opciones y el de hoy fue un partido cerrado como esperábamos y al final nos atascamos".

Lozano también se manifestó por la falta de gol de su Tri, que sólo marcó uno en esta Copa América: "Hay que seguir entrenando la parte ofensiva que es donde nos quedamos bastante cortos. En el fútbol lo más difícil es tener gol y tenemos que trabajar en eso. No podemos jugar más a no recibir y no meter".

"¿Qué va a pasar? Veremos más adelante. A mí me gustó lo que vi hoy, no el resultado".