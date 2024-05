ISSSTE de Torreón es un horno, aire acondicionado no funciona

Entrar al Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE de Torreón se asemeja a una tortillería, hay un calor sofocante "que no se aguanta", dijo María, una derechohabiente que acudió ayer al módulo de control de citas y esperó mientras se echaba aire con una carpeta.

"Está desesperante, quién sabe cómo le estarán haciendo los pobres pacientes que están internados porque esto es un hervidero, estamos a sude y sude, haga de cuenta que vamos entrando a la tortillería", expresó.

En la clínica no funciona el sistema de aire acondicionado desde hace días y ello ha generado la molestia e incomodidad tanto de trabajadores de la salud como de derechohabientes, que requieren distintos servicios de salud.

Por ejemplo, familiares de un paciente que se encuentra en Terapia Intensiva, comentaron que el pasado 15 de mayo, entre 8 y 9 de la mañana, se había programado una traqueotomía, pero que tuvo que cancelarse porque no había climatización.

Personal de salud que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, denunciaron que la Central de Equipos y Esterilización (CEYE) "es un horno", así como las áreas de quirófano, Rayos X, laboratorio y la propia dirección general de la institución médica, entre otras.

"Ahorita estamos trabajando con la pura planta de emergencia y por lo tanto pues no podemos prender los aires ni los aparatos, porque si no se queman, de hecho los de laboratorio ya se descompusieron. Dicen que se fregó una pieza y que cuesta 72 mil pesos, y que ya se fueron las autoridades a México para solucionar ese problema, está terrible.

Ya tenemos una semana, habían dicho que en dos días se iba a resolver pero cuando les dieron el presupuesto de la pieza, pues no, está parado y por eso se fueron a México. Ahorita no hay cirugías, no hay rayos X, no hay laboratorios, no hay endoscopias, o sea nada, estamos ahí, todos detenidos, algunos pacientes se están yendo porque no hay nada que ofrecerles".

HUBO DESCARGA ELÉCTRICA DE LA CFE

El Siglo de Torreón buscó a la delegación estatal del ISSSTE para conocer su postura. En Atención al Derechohabiente y Comunicación Social, se informó que el pasado lunes el Hospital General sufrió de falta de energía, a raíz de una descarga eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El resultado fue un daño al tablero eléctrico del nosocomio, por lo que se tuvo que activar la planta generadora de energía de emergencia para garantizar el funcionamiento de los equipos clínicos que se emplean para la atención de pacientes críticos.

Se informó que existe el compromiso de que la empresa proveedora tendrá listo el tablero eléctrico el próximo martes 21 de mayo, por lo que a partir de ese día, personal del ISSSTE se estará comunicando con los derechohabientes para la reprogramación de alrededor de nueve cirugías electivas. Estas últimas son procedimientos quirúrgicos que no son considerados de urgencia.

La institución detalló que cuando de manera urgente se requiera algún estudio específico, se estará haciendo uso de la subrogación del servicio médico, además de que cuentan con el apoyo de la Clínica Hospital del ISSSTE del vecino municipio de Gómez Palacio.

Según la última actualización, el Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez", ubicado frente a la Alameda Zaragoza, tiene inscritos a cerca de 107 mil derechohabientes.