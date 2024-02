Irregulares, el 62 % de anexos en Coahuila

Más de la mitad de los anexos dedicados a la rehabilitación de las personas adictas a las drogas son clandestinos, señaló el titular de la Secretaría de Salud del Estado, al explicar que únicamente hay 76 regulados, de aproximadamente 200 que consideran podrían estar en operación.

Eliud Aguirre indicó que las cifras de la dependencia arrojan la presencia de 76, sin embargo es un hecho que podría haber más de 200 por lo que un 62 % son irregulares.

"Son 76 los registrados pero la realidad, tenemos el dato que hay más de 200, pero los registrados ante la Secretaría de Salud, son 76", indicó. A decir del funcionario, el tema involucra a diferentes dependencias puesto que es necesario verificar desde la infraestructura, hasta los procedimientos que realizan en las labores de rehabilitación y la comida que otorgan a quienes ahí se albergan, pero lo más importante es que la ciudadanía presente quejas, pues de lo contrario es prácticamente imposible detectarlos. "Tenemos muchos anexos que no se han inscrito con nosotros, no los tenemos registrados; generalmente los que detectamos y que no están registrados es por quejas, porque muchas veces abren un domicilio y no ponen identificativo que señale que se trata de este tipo de establecimientos", abundó.

Concluyó que la Secretaría de Salud supervisa que cuenten con los permisos de funcionamiento, responsable sanitario, que tengan un protocolo de atención y médicos que atiendan a las personas, sin embargo se busca establecer coordinación con distintas instituciones, y que el Congreso del Estado pueda regular ese tipo de centros.