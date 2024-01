Internos se fugaron a través de rejas: FGE

A 12 días de los hechos donde tres indiciados se fugaron del penal varonil de Saltillo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que aún no concluye la carpeta de indagación, no obstante, hasta el momento no se han visto implicados los guardias, toda vez que los internos se fugaron a través de una reja de esta área

Fue el último día del año pasado que tres personas que se encontraban en el área de indicios se evadieron de la justicia, de los cuales uno fue devuelto por su propia familia, mientras los otros fueron capturados.

De acuerdo al delegado de la región sur, Everardo Lazo, al momento no hay datos que determinen que algún guardia haya participado en la fuga, pues se tiene que esta se generó cuando una de las rejas, que hay en el área administrativa de indicios, fue derribada por los imputados y por ahí salieron.

No obstante, informó que sigue abierta la carpeta de investigación por el delito de evasión, en la cual se estima que fue debido a la falta de vigilancia que se suscitaron los hechos.

Fue el pasado 31 de diciembre del 23023 que trascendió que tres personas se fugaron del penal. De acuerdo a los hechos fue alrededor de las 15:00 horas del 31 de diciembre, que autoridades estatales y federales, con el respaldo de la policía municipal, se sumaron a la búsqueda de las personas.

La movilización inició desde las instalaciones del centro de readaptación social varonil, ubicado a la entrada de la colonia Saltillo 2000.

Trascendió que fue durante la hora de visitas, cuando los internos aprovecharon para realizar el escape.

La captura de las dos primeras personas se dio inmediatamente después de que se reportó la salida, y uno de ellos fue entregado por su propia familia.

Al momento, el proceso penal continúa en contra de estas personas por los mismos delitos por los que fueron indiciados como son narcomenudeo y robo de accesorios a vehículos, además de otros no considerados como graves por el Código Penal.