Insisten en Instituto de Salud Mental

Con la reciente conformación del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones en Coahuila, insisten en la creación de un Instituto de Atención a la Salud Mental para la región lagunera, pues hay necesidad de intervenir en la promoción de la salud y el diagnóstico temprano y tratamiento, y de brindar un servicio de urgencias a personas con trastornos mentales agudos que requieren una observación estrecha por el riesgo de lastimarse a sí mismos y/o a los demás.

El director del Centro Integral de Salud Mental (Cisame) de Torreón, Fernando Sánchez Nájera, dijo que esta es un área de oportunidad y que sería importante que se aterrice una institución para atender los tres niveles de salud mental y centralizar los servicios.

"Cada una de las instituciones efectivamente trabaja, trabaja el IMSS, trabaja el ISSSTE, trabaja CIJ, trabajan los Capas ahora Conasama, todos, pero cada quien está aislado. La importancia de tener una institución es que se centralizaría la atención y cualquier persona que tenga una necesidad en materia de salud mental o adicción, ya sabrá a cuál centro dirigirse".

Mencionó que el Instituto podría estar en algún edificio céntrico visible que se encuentre en desuso, a fin de atender a la población de municipios como Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca.

PROYECTO

Desde hace más de 20 años, el médico psiquiatra ha impulsado dicho proyecto y su propuesta, es que se cuente con hospitalización de estancia corta, con unas 24 camas y que se maneje el sistema de referencia y contrarreferencia. El Instituto sería atendido por 5 psiquiatras y 7 o 10 psicólogos, además de personal de enfermería, trabajo social y administrativos, entre otros.

"De esta forma la persona ya no tendría que andar deambulando, ha habido pacientes que me llegan por un trastorno, por ansiedad, que ya vieron tres o cuatro médicos, que ya les hicieron una resonancia, una tomografía, estudios generales... ¡caray!. A veces sí hay un trastorno psiquiátrico y a veces no. Con frecuencia el paciente que se anexa no progresa, porque sigue en el cuadro psicótico o psicopatológico, las personas que están ahí pueden pensar que está fingiendo o que no está cooperando", explicó.

Sánchez Nájera indicó que en lo que va del año, en el Cisame se han atendido alrededor de cuatro casos subsecuentes de personas con problemas de salud mental, que refieren el uso de metanfetaminas, como el cristal, sustancia potencialmente tóxica y adictiva. Añadió que lo que sigue siendo cotidiano en el Centro, son los problemas de depresión, ansiedad, hiperactividad, esquizofrenia y bipolaridad, entre otros.

Parte de la integración del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones es precisamente la instalación de los Subcomités Regionales para garantizar que todas las estrategias se apliquen según las necesidades de cada uno de los municipios.

El gobierno de Coahuila pretende lograr la rehabilitación y reinserción social de las personas y mejorar la calidad de vida de las familias. Señalan que ello, también permitirá una mejor distribución de recursos, el intercambio de prácticas óptimas y un enfoque unificado hacia distintos desafíos.