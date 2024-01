Insiste Grupo Vida en encuentro con el gobernador Esteban Villegas

Se celebró la primera plenaria de las autoridades estatales de Durango con integrantes del grupo Vida, quienes insistieron en tener un encuentro con el gobernador Esteban Villegas, luego de que en reiteradas ocasiones se les solicitara de forma directa dicha reunión. De acuerdo con Raúl Meraz, subsecretario de Gobierno para La Laguna, esta esperada reunión podría darse en breve, ya que se tiene proyectado fortalecer los trabajos de la Comisión Estatal de Búsqueda con equipo y parque vehicular.

El encuentro con una comisión de familiares de personas desaparecidas que forman parte de grupo Vida, se celebró este jueves en las instalaciones de la Vicefiscalía de Justicia, la cual estuvo encabezada por el subsecretario y el titular de la Comisión Estatal Búsqueda, Carlos Burciaga, mientras que por parte de la agrupación, estuvo presente Silvia Ortiz, fundadora, y Guadalupe Delgado, coordinadora en la región Laguna Durango.

"Todavía seguimos puntualizando la falta de compromiso del gobernador, porque no podemos avanzar si no nos sentamos, desde el anterior gobernador José Rosas Aispuro, decía que para qué; es que deben entender que es importante su presencia, porque así sin su orden, no pueden hacerse algunas de las acciones y dentro de éstas están: la falta de Ministerio Públicos, agentes, siguen faltando cosas, que solamente con la autorización de él para un presupuesto", explicó Ortiz.

Recordó que en la inauguración del edificio de Tránsito en Lerdo, una de las integrantes le solicitó el encuentro de forma directa al gobernador a través de un oficio, a lo que solo recibieron un "agendado".

Pero en este primer encuentro del año, además de establecer una agenda de trabajo con el colectivo, el subsecretario dijo que sería en breve cuando el gobernador se reuniría con las familias de personas desaparecidas.

"Sí hay una posibilidad muy concreta, porque precisamente está planteando el licenciado Burciaga ya la entrega de un equipo fuerte para la Comisión que está adscrita para La Laguna y todo el estado, estamos planteando una dinámica que está en revisión de comité de agenda, pero el gobernador está listo para reunirse con ellos.

Ha sido la falta de tiempo para estar en Durango, básicamente porque el gobernador pasa tres o cuatro días a la semana en la Ciudad de México haciendo gestiones con todas las situaciones que se han tenido en el estado de carácter financiero, y tocando puertas en CFE, Pemex, etc., para traer resultados a La Laguna", argumentó Raúl Meraz.

OPERATIVOS

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, dijo que entre los trabajos que se establecerían en la mesa de trabajo, está el agendar una serie de búsquedas pendientes, no solo en Gómez Palacio sino también en Tlahualilo y Lerdo.

"Traemos una fecha establecida de ciertos meses de vernos de manera ordinaria, sin embargo sí es una petición de ellos (grupo Vida), tenemos varias búsquedas pendientes en Gómez Palacio, tenemos alguna en Tlahualilo, dos más en Mapimí, y dos más en Tlahualilo, todas son de larga data", anunció Carlos Burciaga.