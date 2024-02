Iglesia Católica convoca a campaña ininterrumpida de oración por el proceso electoral en México

Como parte del compromiso con la paz y la estabilidad democrática, la Iglesia Católica ha convocado a una campaña ininterrumpida de oración en todo el país, con el objetivo de acompañar y fortalecer el proceso electoral que se avecina, informó el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García.

Con el lema “salgo a votar como signo de servicio, de justicia y de paz”, se busca que toda la población acuda a las urnas y que se pueda derrotar al abstencionismo. “La idea de fondo es que nuestra participación ciudadana en la política trasciende al momento las elecciones y hay un proceso previo de preparación así que debemos prepararnos espiritualmente para vivirlo y qué la responsabilidad de todos los creyentes, con respecto al ámbito político, es que no sea solamente el día de la elección, sino que sea una actitud que brota, como nos ha recordado el papa Francisco, de la caridad”, indicó.

Apuntó que hay cuatro objetivos esenciales, el primero es la oración: “se le ha pedido a las monjitas y a todos los sacerdotes y a las comunidades de vida consagrada contemplativa, que incluyan de manera especial durante este tiempo esta oración ininterrumpida a todas las personas que participan en la contienda.

El segundo es para que todos los ciudadanos que participan tengan el espíritu y la fuerza del señor, para poder hacer el discernimiento adecuado; el tercero es pedir que estas elecciones sean en un ambiente de paz, transparencia, equidad, solidaridad y que no haya solamente intereses egoístas.

El cuarto es la búsqueda del bien común, que es algo que como iglesia siempre se ha pedido y que hoy con mayor razón en este proceso electoral no se debe dejar a un lado, y no que no pierda de vista que el fin último de la política es el bien común para todos, explicó.

Invitó a la ciudadanía a sumarse y dijo que la invitación incluye a todas las comunidades, sean o no católicas.

“Creo que la riqueza humana que tiene nuestro país es mucho mayor que estas limitaciones que tenemos, como es el hecho de que podamos confrontarnos, desacreditarnos o crear ambientes no adecuados para la participación en las elecciones”, concluyó.