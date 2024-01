'Hoy me sumo al Partido Verde', anuncia Eruviel Ávila Hijo de Felipe Calderón recuerda cuando AMLO no acudió al debate

El exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dio a conocer que se sumará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que hace unas semanas renunció al PRI.

En un evento en Ecatepec y ante dirigentes y militantes del PVEM, destacó la importancia de esta nueva etapa en su vida política.

"Hoy me sumo al Partido Verde que más que un partido, es toda una familia. La Familia Verde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado", escribió en redes sociales.

Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa celebró que el INE haya establecido como obligatoria la asistencia de Claudia Sheinbuam, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez a los 3 debates presidenciales y recordó cuando Andrés Manuel López Obrador faltó a uno en 2006.

El actual presidente de México era candidato a la Presidencia por el PRD y sus contrincantes fueron Felipe Calderón del PAN, Roberto Madrazo del PRI, Patricia Mercado por el PSD, y Roberto Campa de Nueva Alianza.

López Obrador acusó de una estrategia mediática para ponerlo como un perdedor por lo que decidió no participar en el primer debate presidencial.