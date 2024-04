Hoy cita entre Sol y Luna

Hoy el Sol y la Luna tendrán una cita y la Comarca Lagunera será el lugar ideal para el enlace.

El Eclipse Solar Total 2024 será un espectáculo astronómico único que no se presentaba en la región desde hace 101 años, cuando Yerbanís se convirtió en el centro del mundo.

Hoy Nazas, parte de la Comarca Lagunera, localizada a una altitud de 1,250 metros sobre el nivel del mar y situada a 139 kilómetros de Torreón, Coahuila, y a 203 kilómetros de su capital, Durango, será el epicentro de este fenómeno astronómico.

De acuerdo con datos de la NASA, la fase inicial será a las 10:59:56 y su punto máximo será a las 12:19:02; el fin de su totalidad será a las 12:21:07 y finalizará a las 13:41:30. Nazas será donde más durará en su fase máxima con cuatro minutos y 28 segundos; sin embargo, toda la Comarca Lagunera será parte de este acontecimiento.

"Estamos regando todos los días para aplanar la tierra y que no se haga tanto polvo, ahorita son las ocho de la noche y vamos a regar más tarde. Estamos muy contentos de recibir a tanta gente, pero nos hubiera gustado estar mejor preparados", dijo Elías Zapata, habitante del ejido Dolores Hidalgo, quien se encontraba en el campo del beisbol donde, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), será el epicentro (donde más durará la oscuridad) del eclipse.

La población del ejido Dolores está alegre, es amable y hospitalaria, algunos turistas desde ayer en la tarde se tomaban fotografías en medio de la tierra del campo, y algunas pequeñas lonas daban la bienvenida, sin embargo, no hay más para Dolores y el municipio de Nazas. No hubo pavimentación, no se apoyó con señalética y mucho menos con promoción. "Nos hubiera gustado más apoyo, estos eventos no se dan siempre… estamos muy emocionados pero nos hubiera gustado que pavimentaran, más ayuda para recibir mejor a la gente que nos visita", comentó Elías, mientras trasladaba unos baños móviles para una "callejoneada" que organizó la población para los turistas, "ahorita nos vamos al Domo para que nos acompañen, se va a poner muy bonito, mañana (hoy 8 de abril de 2024) vamos a empezar a instalar todo desde las 5 de la mañana, esperamos como unas 10 mil personas", comentó. Para Elías no hubo ningún beneficio para las comunidades. "Vinieron y nos rasparon las calles, hace una semana bachearon una parte de la carretera y en realidad nada más eso".

Andrea Aguilar, una de las 16 organizadoras del evento en el ejido Dolores, que está a 10 minutos de Nazas, comentó que tienen dos meses preparando todo de forma voluntaria, "vino la presidenta (Diana González Torres) y el Gobierno del estado y nos dieron apoyo", aunque reconoció que fue la comunidad la que se organizó y tuvo la iniciativa. "Nosotros vivimos de la nuez y el alfalfa y nos sentimos bendecidos por Dios por este acontecimiento".

Ayer había incertidumbre en la población, "el gobernador dijo que iba venir y parece, escuché, que canceló", dijo Elías. "Nadie todavía nos ha confirmado, no sabemos si viene el gobernador, nada, ni la NASA", dijo la organizadora y agregó que solo se están encargando de la atención a los turistas.