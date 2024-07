Hija de Toñita está intentada por temas de salud mental

Toñita cuenta que su hija, Nimbre, se encuentra en un centro médico, en donde está siendo tratada, debido a los problemas de salud mental que padece desde hace años y que, como ella misma ha relatado, alcanzaron un punto muy delicado, por lo que la cantante decidió terminar a su novio y enfocarse en el cuidado de la menor.

La exintegrante de "La Academia" siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar de la salud mental, pues ya no sólo su unigénita sino ella misma ha atravesado episodios muy complicados relacionados con temas psicológicos.

Y, en esta ocasión, la cantante compartió la situación familiar que comparte con su hija:

"Yo siempre les digo que me hija tiene ansiedad y depresión, tiene otros trastornos son cosas que me llevó muy personalmente porque... ya es muy personal", dijo visiblemente nostálgica.

Sin embargo, la originaria de Veracruz compartió que con la atención que Nimbre ha recibido, su hija se encuentra mejor.

"Lo único que les puedo decir es que ya está internada, ya retomando el camino y yo ya me siento más más tranquila, mi modo de tranquilidad ya es ahorita paz,

Sin embargo, la famosa reconoció que la última vez que vistió a su hija, esta rompió en llanto, pues el proceso que atraviesa no es nada sencillo.

"La acabó de ver y, de hecho, me dio mucho gusto hablar con ella, sí lloró un poco porque está un poco presionada en estos momentos de su vida".

Fue así que Toñita compartió que la situación que su hija atraviesa fue una de las razones por las que prefirió terminar su relación amorosa con Paolo Rubboli, intérprete de géneros como el norteño y la cumbia, argumento que respaldaría el motivo que la expareja dio a conocer públicamente, cuando destacó que los 15 años de diferencia que existe entre los dos no había sido lo que detonó su separación.

"Me estoy ocupando de lo importante, no es que mi vida amorosa no sea importante, simplemente si mi hija está pasando un proceso difícil, yo tengo que estar para ella, esa es la situación, no es que lo haya dejado de querer", precisó.