¿Hay pleito entre Yiyo Nájera y Dimas Maciel?

¿Existe un pleito entre Yiyo Nájera y Dimas Maciel?, todo indica que no.

Recientemente, Nájera posteó una foto en su página de Facebook, junto al líder de los Chicos de Barrio, que ha generado cientos de reacciones y comentarios.

"Aquí con Dimas Maciel excompañeros en "Chicos de Barrio" y no yo no tengo pleito ni problema con nadie para que no empiecen jejeje saludos raza", posteó el músico en la imagen.

"Excelente dupla formaban en chicos de barrio, saludos desde Muzquiz Coahuila", "Los del estilo inigualable de chicos de barrio", "Los meros meros crack de la música sibiribikipau wapea" y "El alma y el cerebro de los Chicos de Barrio. Un fuerte abrazo a los dos. Yiyo Nájera y Dimas Maciel", fueron algunos de los mensajes que el tecladista, productor y arreglista ha recibido.