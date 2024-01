Guerreros tienen duro desafío

La siguiente prueba de los Guerreros está en puerta. Será este sábado cuando el conjunto santista visite a León en el Estadio Nou Camp, en punto de las 17:00 horas, con la mentalidad de sumar su primer triunfo del Torneo Clausura 2024.

Por tal motivo, la preparación semanal del equipo lagunero está a tope, ayer llevando a cabo actividades de fortalecimiento físico en gimnasio, y posteriormente trabajo técnico-táctico en el Centro de Alto Rendimiento del TSM.

Franco Fagúndez, uno de los refuerzos verdiblancos para la presente campaña, compartió sus impresiones sobre el encuentro contra Rayados del pasado domingo, y la actualidad del plantel en vísperas del duelo contra La Fiera.

“Ya hay que dar vuelta a la página, corregir los errores que cometimos el fin de semana. Pienso que no hicimos un mal partido, pero Monterrey nos anotó en los mejores momentos que tuvimos en el partido y eso nos bajó un poco… ahora tenemos que corregir distintos puntos y afrontar con todo el juego del sábado”, explicó el sudamericano.

Con respecto a su adaptación a la dinámica santista, compartió: “Mis compañeros me recibieron muy bien, me hicieron llegar mucho afecto y más porque tengo a mi familia lejos, así que eso me tiene muy bien. La verdad que me siento como en casa”.

Con respecto a La Fiera, indicó: “Va a ser un partido difícil. Ya he visto un poco lo que es León, conozco al Director Técnico (Jorge Bava), es el último campeón del futbol uruguayo y se trajo a un par de jugadores buenos, así que será un juego complicado”.

Agenda santista

Los Guerreros tendrán dos entrenamientos más en territorio lagunero, antes del vuelo a territorio guanajuatense, programado para este viernes a las 14:00 horas (chárter). El equipo albiverde entrenó ayer en sus instalaciones del Territorio Santos Modelo (TSM), ya con la presencia del volante argentino Ramiro Sordo, refuerzo santista. Ayer regresó a la Comarca el volante colombiano Emerson Rodríguez, quien no entró en planes con el Inter Miami de la MLS, por lo que el técnico Repetto pidió su reintegración. El argentino Bruno Amione será otro refuerzo de los laguneros por Omar Campos.