Guerreros redondean su preparación hacia debut

os Guerreros ya tienen a su nuevo "10". El uruguayo Franco Fagúndez habló ayer con representantes de los medios de comunicación laguneros, en el marco del entrenamiento matutino que tuvo el equipo albiverde en Territorio Santos Modelo, dentro de su preparación rumbo al partido debut en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

SE PONE A PUNTO

El debut de los Guerreros en el campeonato está cada vez más cerca. De cara al compromiso de este sábado frente a Chivas, el atacante uruguayo Franco Fagúndez, quien está por encarar su primer torneo con la playera albiverde, habló sobre la competitividad que se vive día con día en la Liga MX: "En Uruguay me dijeron que el futbol mexicano es intenso y dinámico, en lo personal me he estado poniendo a punto en los partidos de preparación, en este último (vs. Atlas FC) la verdad es que me sentí mucho mejor. Es muy diferente el torneo uruguayo al mexicano, acá cualquiera puede ganarle a cualquiera, así que hay que estar preparados para ganarle a todos los equipos".

En cuanto a transmitir una mentalidad ganadora en el equipo lagunero, Franco declaró: "Cuando jugué en Nacional de Uruguay tuve la oportunidad de compartir cancha con Luis Suárez, un futbolista con mucha ambición de ganar todo el tiempo, y nos contagió a todo el equipo para lograr el campeonato, entonces lo que más me quedó de él, es tener ambición y transmitirlo a mis compañeros, por lo que no dudo de que con ambición y la calidad que hay en el grupo, podamos lograr los objetivos".

"LA SEMANA MÁS LINDA"

Franco describió los trabajos que están realizando los Guerreros, en la semana previa al inicio del Clausura 2024: "La pretemporada ya terminó, esta es la semana más linda porque arranca una nueva ilusión para nosotros, tenemos la expectativa muy arriba porque tenemos un muy buen grupo humano y de mucha calidad futbolística, así que vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y darle alegrías a la afición", adelantó.

Finalmente, en su óptica de lo que es Santos y la Comarca Lagunera, Fagúndez señaló: "Sé que Santos Laguna tiene seis campeonatos en muy poco tiempo, en 40 años de historia, eso uno lo ve y la verdad es que es una gran cifra, también me quedo con la gran calidad humana que hay en la región, me siento identificado con ella porque prefiero que se me recuerde más allá de buen jugador, como buena persona y eso lo encontré aquí. Lo que hace fuerte a la gente de Santos es su gran calidad humana, por ello se merece grandes cosas", sentenció.

LOROÑA, OFICIAL

Vladimir Loroña vestirá los colores de los Guerreros; el nuevo futbolista albiverde, quien cuenta con títulos nacionales e internacionales, se desempeña como lateral derecho y llega a Santos Laguna en transferencia temporal. Aunque Loroña entrena con Santos desde días atrás, apenas ayer el club albiverde hizo oficial la incorporación del futbolista procedente de Tigres.

El defensor de 25 años y 1.80 m de estatura, nació el 16 de noviembre de 1998 en Caborca, Sonora. Realizó su proceso de Fuerzas Básicas con el conjunto de Puebla, con el que debutó en el Torneo Apertura 2018 y se mantuvo hasta el Clausura 2019. Posteriormente militó en Tijuana (2019-2022) y Tigres (2022-2023).

En su palmarés se encuentra el Torneo Clausura 2023 y el Campeón de Campeones 22-23, ambos con Tigres. A nivel internacional, destaca su proceso en la Selección Nacional de México Sub 23, con la que fue campeón del Preolímpico de la Concacaf 2020 y ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Previamente, fue convocado al Tricolor Mayor para disputar un encuentro de preparación frente a la selección de Trinidad y Tobago.