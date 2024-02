Guerreros entrenan en La Cantera de la CDMX

Sin tiempo para lamentarse tras la derrota sufrida el domingo ante los Pumas, los Guerreros trabajaron ayer en sesión vespertina en las instalaciones universitarias de La Cantera en la Ciudad de México. Mañana visitan en Toluca a los Diablos Rojos.

En cuanto a la práctica de los albiverdes, estuvo enfocada principalmente en actividades de recuperación, tras el duelo contra los felinos. Este martes, el conjunto lagunero cerrará filas en el mismo escenario, y será el mismo miércoles cuando se traslade a la ciudad del Estado de México para visitar a los escarlatas en el Estadio Nemesio Diez.

Ronaldo Prieto, platicó algunos temas relacionados a la actualidad santista, incluyendo lo sucedido en el duelo contra Pumas: "Se intentó realizar el estilo de juego que trabajamos con el Profesor Ignacio Ambriz, estamos en una etapa de dejar atrás los puntos negativos que realizamos, tenemos que seguir trabajando, intentando y creyendo. Tenemos que seguir adelante porque esa es la única manera de salir de este momento".

Con respecto a la oportunidad de jugar nuevamente en la línea media del equipo, el mediocampista de 26 años que arribó a Santos Laguna en el año 2020, confesó que le tocó volver a jugar en la media de contención ahora con la llegada de Ambriz.

"Si bien tenía tiempo de no jugar ahí, es una posición que no desconozco, además que es donde más me gusta jugar. Estamos en una etapa de reconstrucción, primero Dios seguir trabajando para que las cosas se den" indicó.

Dejó en claro, que será muy importante regresar a la senda del triunfo, por lo que les serviría mucho en lo anímico un triunfo ante los choriceros, ya que vienen de una racha negativa "Ganar sería un golpe anímico muy importante para el equipo".