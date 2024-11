Grupo de motociclistas de Torreón denuncia presunta agresión de policías estatales

Un grupo de motociclistas de Torreón manifestó su profunda indignación y repudio ante la agresión cometida por policías estatales en su contra, un hecho que quedó registrado en video y que ha desatado un fuerte rechazo en redes sociales.

En la grabación, dos agentes del Estado con armas de grueso calibre golpean y patean a un motociclista indefenso en plena vía pública, dejando en evidencia un preocupante abuso de autoridad.

Este incidente, ocurrido en la calle Allende, cerca de Plaza Mayor, y en la privada Ferrocarril junto a las avenidas Revolución y Colón, ha generado una gran preocupación entre la comunidad de motociclistas y la ciudadanía en general.

Los afectados exigen justicia y demandan una investigación que esclarezca y sancione a los responsables de esta agresión injustificada.

Consideraron que el hecho no tiene justificación, aún cuando un grupo de jóvenes motociclistas no identificados estuviera involucrado en un incidente previo con vehículos no oficiales pero equipados con códigos y torretas.

“Nada justifica que policías estatales persigan, atropellen y golpeen sin motivo a cualquier motociclista que se encuentren en su camino”, expresaron.

La comunidad de motociclistas destacó que actos como este, lejos de cumplir con la protección de la ciudadanía, crean un ambiente de desconfianza y desprestigio hacia las autoridades.

"Aunque el acto quede impune, la ciudadanía tiene claro el abuso de poder que se ejerce", expusieron.