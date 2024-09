La gran actriz británica murió de "manera pacífica" a la edad de 89 años en un hospital. Fueron sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, los que informaron la trágica noticia

"Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de la dama Maggie Smith", escribieron, refiriéndose a ella por el título de "Dame" que recibió de la reina Isabel II en 1990 y que es el equivalente femenino del de "Sir".

"Falleció pacíficamente en el hospital a primera hora de esta mañana, viernes 27 de septiembre -ayer-. Era una persona muy reservada y sus amigos y familiares la acompañaron en el final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", señalaron en la nota.

"Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer su atención y generosidad durante sus últimos días al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster" del oeste de Londres, agregaron.

El nombre de la ganadora de dos premios Oscar se volvió tendencia ayer en redes sociales. Medios de comunicación de todo el mundo y fans, no dejaban de hablar del legado de la actriz y su deceso.

"Maggie Smith nos dio uno de los momentos más icónicos del Cine como 'Minerva McGonagall' defendió Hogwarts y dio inicio a la Guerra en Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2. Gracias por tu magia #MaggieSmith" y "Se nos fue #MaggieSmith Icónica e irremplazable sin duda", fueron algunos comentarios vertidos en la red.

La intérprete británica, conocida principalmente por sus papeles de la profesora "Minerva McGonagall" en la saga de películas de Harry Potter o la condesa "Violet Crawley" en la afamada serie Downton Abbey será recordada por siempre.

"Maggie Smith fue una inspiración total. Como 'McGonagall' nos enseñó a ser valientes y a defender lo correcto, siempre con estilo. Hoy -ayer- el fandom pierde a una grande, pero su magia sigue viva en nosotros", dijo Juan García, fanático de la saga de Harry Potter.

"Esta mañana (ayer) llegué a trabajar y vi la muerte de Maggie. Muy doloroso porque en verdad que cada actuación que nos dio fue mágica. Les recomiendo que vean la cinta The Lady in the Van, seguramente se les van a salir las lágrimas", expresó por su parte, Mateo Rivas, experto en cine.

Margaret Natalie Smith nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford (este de Londres) y, pese a no tener antecedentes artísticos en la familia, empezó a labrarse una carrera como actriz tras formarse en la Sociedad de Arte Dramático de la universidad inglesa de Oxford.

MÁS DE 60 AÑOS DE CARRERA

En su prolífico palmarés, Smith cuenta con dos premios Oscar, tres Globos de oro y siete premios BAFTA, incluido uno especial a su carrera, el mayor honor que otorga la Academia británica de cine y televisión.

En los años 50 debutó sobre las tablas en el Real Teatro Nacional británico con Noche de Reyes de Shakespeare y dio el salto a la gran pantalla con la película Ningún sitio a donde ir (1958) por la que obtuvo un premio BAFTA como mejor artista revelación.

Maggie Smith protagonizó su etapa profesional más activa en las décadas de los años 60 y 70 y se convirtió en una de las actrices británicas con mayor proyección gracias a aclamadas interpretaciones en películas como Mujeres en Venecia (1967), Viajes con mi tía (1972) y California Suite por la que logró su segundo Oscar como actriz de reparto y el Globo de Oro en 1979.

Durante los años 70, Smith se convirtió en fija del Real Teatro Nacional londinense y encarnó a Desdémona en Otelo o incursionó en el teatro de Ibsen con la versión de Hedda Gabler dirigida por el sueco Ingmar Bergman, además de mostrar su vis cómica en la versión que el director italiano Franco Zefirelli hizo del clásico de Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces.

Con Zefirelli trabajó también en Té con Mussolini (1999), que le supuso otro BAFTA.

Con 67 años le llegó otra gran oportunidad profesional, gracias al papel de la profesora "Minerva McGonagall" en Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y el resto de la saga mágica, que compaginó con otros filmes como La última primavera (2004), La joven Jane Austen (2007) o El exótico Hotel Marigold, en 2010.

En 2008 le diagnosticaron un cáncer de mama que logró superar, tras lo cual se dedicó más al cine y a la pequeña pantalla, y con el papel de la condesa Violet Crowley en Downton Abbey logró numerosos galardones, entre ellos el Globo de Oro y el del Sindicato de Actores como mejor actriz de televisión.

En estos últimos años, Smith disminuyó su actividad profesional y en octubre de 2023 fue la imagen de una campaña de la marca de ropa española Loewe.