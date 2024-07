Grandes sorpresas se vivieron en el torneo de videojuegos ‘TRC Desert Fighters 2’, organizado por Cimaco, los días sábado y domingo.

En esta ocasión compitieron con los juegos The King of Fighters XIII: Global Match, The King of Fighters XV y Street Fighter 6. Los ganadores del premio mayor de cada juego quedaron felices con sus espectaculares premios.

Mario Hernández y Sergio García de Alba (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)