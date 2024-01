Fraustro Siller llama provocación al plantón de alumnos de UAdeC en Saltillo

Como una provocación consideró el alcalde de Saltillo el plantón que llevan a cabo alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en el bulevar Venustiano Carranza.

Lo anterior, a más de 24 horas que inició este plantón ya que los manifestantes consideran que dicha casa de estudios busca imponer a Oscar Pimentel como el nuevo rector.

“Son temas de provocación, y no debemos caer en eso, la UAdeC tiene todos los elementos para resolver sus situaciones internamente, lo pueden hacer, si no lo han logrado es porque no están en el plano de pedir cosas si no de provocar, situaciones en las que no vamos a caer”, advirtió José Maria Fraustro Siller.

Por lo pronto, dijo que se mantiene el operativo de vialidad, ya que se tiene que estar orientando a la ciudadanía, sobretodo buscando que no se haga un problema.

“Eso es lo que ellos quieren, pero no hay que dejarlos”, concluyó.