Formato heredero del teatro vodevil

El teatro vodevil nació en Francia, en el siglo XIX y se desarrolló en Estados Unidos, entre 1880 y 1930, principalmente en Nueva York. Se trataba de un tipo de comedia nutrida con una variedad de actuaciones, las cuales que buscaban entretener y provocar el asombro en el espectador. En escena se planteaban situaciones cotidianas llevadas al extremo, para exagerar la realidad, para caer en lo grotesco, en lo absurdo.

En la actualidad, comenta el artista lagunero Lalo Nava, el teatro vodevil tiene un heredero: el stand up. El también integrante de la compañía teatral Tropa Cachivaches, inició en este género hace aproximadamente siete años. Entonces observó el trabajo de Dave Chappelle, de Amy Schumer, y buscó crear una propuesta nueva en la región. Así fundó Matamoros Stand Up.

"De hecho tengo una nota de El Siglo, donde fuimos el primer grupo de la Comarca Lagunero en hacer stand up, que en ese momento era la nueva forma de hacer comedia. Ya estaba en la Ciudad de México y en Estados Unidos, pero acá en Torreón nosotros lo empezamos en los bares".

Según describe Nava, el stand up consiste en una comedia situacional: más allá de los chistes tradicionales, este formato parte del mismo comediante, quien debe hacer de la vida cotidiana un chiste. En el escenario se comparten problemas, situaciones, y es el comediante quien adereza con una sátira (en ocasiones incluso sobre la vida política).

"Subes sin un personaje, subes a interactuar con el público y, como lo dice su nombre (stand up), estás parado y no tienes props (aunque sí puedes utilizar). Eres tú solo contra todo el escenario. Esa es la dificultad escénica: no tienes una máscara que te esté ocultando, más bien eres tú, tu comedia, contra el mal humor del público. A veces, incluso, te tocan públicos difíciles".

Nava tiene en claro que el escenario se respeta. Se suele caer en el prejuicio de que el stand up solo trata de un comediante hablando vulgaridades y lanzando ofensas, aunque el artista prefiere ejecutar un trabajo más apegado a las reglas escénicas.

"El teatro te ayuda a tener las tablas de decir: el escenario se respeta y el público se respeta. De igual manera, el estudio escénico me ha ayudado a comprender que el stand up, más allá de ser este juego escénico de subirte y ofender, proviene del teatro vodevil, en Nueva York. Y en el teatro vodevil se subían minorías: judíos, afrodescendientes, miembros de la comunidad LGBTQ+. Hablaban de lo que pasaban, de las discriminaciones que sufrían, por eso el stand up es disruptivo, porque habla de temas que no se solían hablar. Desgraciadamente, se ha desvirtuado".

Se trata de que el público escape de la cotidianidad riéndose de lo cotidiano. Se trata de una yuxtaposición interesante, pues la cotidianidad se forma a partir de que el individuo pasa por ciertas circunstancias, sólo debe detenerse un momento y mirar alrededor.

"Es un autoanálisis del comediante. Y yo siempre tengo una frase: somos únicos, pero no somos los únicos. Ser moreno, de clase media baja, le ha pasado a muchas personas y es donde nos sentimos identificados".

PRESENTACIÓN

Será el próximo jueves 18 de julio, a las 21:00 horas, en el espacio conocido como El Foro En Vivo, Lalo Nava presentará su especial de stand up titulado No estaba muerto, es que me casé. En él, durante poco más de una hora, abordará temáticas como la vida adulta y el matrimonio. Además, el comediante estará acompañado por Ana Farrat, Olga Reyne, Ely Facio y Tío Alfredo.