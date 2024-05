FBI retuvo al historiador israelí Ilan Pappé en el aeropuerto de Detroit

El historiador israelí Ilan Pappé (1954-) denunció que fue retenido en el aeropuerto de Detroit e interrogado por el FBI por ordenes del Departamento de Seguridad Nacional.

El académico abrió su mensaje diciendo "¿sabías que profesores de historia de 70 años de edad están amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos?".

Pappé describió que llegó al aeropuerto el pasado lunes donde fue interrogado por dos horas por el FBI y su teléfono fue confiscado.

Aclaró que si bien los dos agentes no fueron "abusivos ni rudos" sus preguntas fueron "de otro mundo".

Entre ellas le cuestionaron si apoyaba a Hamás, si consideraba las acciones Israel en la Franja de Gaza como un genocidio y ¿cuál era la solución al conflicto?

Además sobre quiénes eran sus amigos árabes y musulmanes en Estados Unidos, desde hace cuánto los conocía y qué relación tenía con ellos.

Declaró que luego de hablar con alguien por teléfono, supone que elementos israelíes, estos copiaron todo el contenido en su teléfono y después de ello le permitieron entrar.

El historiador consideró que acciones como esta en Estados Unidos y Europa, donde al rector de la Universidad de Glasgow le fue negada la entrada en Francia y Alemania por ser palestino, representa que el lobby israelí huelen a "puro pánico y desesperación" en reacción a que el país podría convertirse en un "Estado paria" con todas las implicaciones de ese estatus.

Los libros de Pappé pueden adquirirse en Amazon, Gandhi y Gonvill. Sus últimos libros publicados en inglés han sido A History of Modern Palestine (2022) y The Biggest Prison on Earth: A History of Gaza and the Occupied Territories (2019).

Crisis humanitaria en la Franja de Gaza

Ayer miércoles, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, advirtió que Israel ampliará la ofensiva militar en Rafah con "fuerzas adicionales" a fin de debilitar a Hamás e impedir que se reabastezca, por lo que es posible que en los próximos días el Ejército incremente las zonas de evacuación forzosa en Rafah, de donde ya han huido cerca de 500.000 gazatíes, según la ONU.

Tras más de 35.200 muertos en Gaza, más del 70 % mujeres y niños, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), denunció hoy que es "casi imposible" hacer llegar ayuda humanitaria y combustible en la Franja, tras el cierre del paso fronterizo de Rafah el pasado día 6, cuando Israel inició su toma terrestre.