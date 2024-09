Fallece la activista Carmen Ramírez sin encontrar a su hijo y su hermano

"Se nos fue Carmen", es el mensaje que publica el muro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fuundec-Fundem) este sábado. Se trata de una de sus iniciadoras, quien buscaba incansablemente a Armando, su hijo, y a Pedro, su hermano, ambos desaparecidos desde el 2008 en Torreón.

Además de dar a conocer la triste noticia, el mensaje fue de reclamo hacia las autoridades estatales y federales, porque a pesar de que Carmen Ramírez Ortiz aportó una serie de pruebas sobre el caso, "no se movió nada para encontrarlos".

Su madre, Romanita, también falleció en mayo del 2018 buscando a su hijo y a su nieto. Se fue sin encontrarlos, como ahora lo hace su hija Carmen.

"Ayer (viernes) se nos fue Carmen. Ya no aguantó más estar sin su hijo Armando y sin su hermano Pedro, desaparecidos desde el 2008 en Torreón, Coahuila. Pero también ya no aguantó la desfachatez del Estado Mexicano, su inoperancia. Primero se fue su mamá Romanita, ahora ella. Las dos iniciaron nuestro colectivo en Torreón, se convencieron que solas no podrían hacer nada y empezaron a caminar junto con otras compañeras", es el mensaje que hizo el colectivo para recordarla.

Y se lee: "Carmen se convenció que las autoridades obstaculizaban todo para encontrarlos, porque ella investigó y otorgó toda la información a los Ministerios Públicos, estatales y federales, y nunca hicieron nada, no movieron nada para encontrarlos. Romanita ya no está, Carmen se fue ahora".

Pero su compromiso hacia su compañera es seguir buscando la verdad sobre su hijo y su hermano, "seguiremos pidiendo verdad y justicia para Armando y para Pedro y ahora para nuestras compañeras que en la búsqueda se fueron sin haber encontrado a ninguno de sus seres queridos desaparecidos. ¡Hasta pronto Carmen, descansa en paz y ayúdanos a seguir buscando hasta el último aliento de nuestras vidas!"