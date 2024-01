Extienden registro a Pensión del Bienestar

Se extenderá el registro de nuevos beneficiarios a la Pensión del Bienestar del 16 al 21 de enero.

La delegada de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, Aída Mata Quiñones, recordó que la campaña extraordinaria de incorporación se realizó durante el mes de diciembre, pero se volvió a abrir el registro para todos aquellos que, por alguna circunstancia no pudieron hacer el trámite.

Se pueden inscribir aquellos que están por cumplir los 65 años antes del 30 de junio y en lo que respecta a La Laguna, pueden acudir a los módulos que se encuentran en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader). En el caso de San Pedro también se instalará un módulo en Plaza Principal y en Matamoros en la cancha del ejido Coyote, en Madero únicamente en las oficinas del Cader, y en Torreón, en el Palacio Federal, en el Auditorio y en la Plaza Principal.

La funcionaria federal dijo que la meta que se tenía de incorporaciones en el estado era de alrededor de 3 mil, pero en diciembre realizaron unos 2,200 registros, por lo que repitió que durante una semana estarán recibiendo a los que quedaron pendientes.

"Como tuvimos a muchos adultos mayores que luego acudieron a preguntar porque se les pasó el registro de diciembre o porque algunos salieron a otras ciudades para pasar las fiestas con sus familias, por eso vamos a reforzar durante una semana la campaña de inscripciones", mencionó.

Mata Quiñones reconoció que se han encontrado a personas que no cuentan con su acta de nacimiento, por lo que aconsejó que se acerquen lo más pronto posible para solicitarla, ya que afortunadamente en las oficinas de Registro Civil lo están resolviendo rápido y las CURP; este último documento debe ser actualizado ya que se pueden presentar una duplicidad de registro, incluso el acta de nacimiento no es necesario que sea reciente, pueden presentar un documento antiguo, siempre y cuando sea legible y no esté dañado.