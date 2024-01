Están peleando por un hueso: Diego del Bosque

“Se están peleando por el hueso”, aseguró el líder estatal de Morena, luego de que el PAN pidiera el cumplimiento íntegro de los acuerdos políticos por parte del gobernador de Coahuila.

“Nos solidarizamos con el Partido de Acción Nacional (PAN), el gobernador no les quiere cumplir, imagínense si a ellos no les cumple que le espera a la ciudadanía porque allá se están peleando por puestos, por candidaturas y por el hueso”, aseguró Diego del Bosque.

Añadió que, en la coalición de Morena con el PT, se está discutiendo un proyecto para Coahuila diferente con el objetivo de transformar el estado.

Por su parte, Janecarlo Lozano, comentó que le parece triste que no les quieran cumplir lo que les prometieron.

“Es preocupante que el gobernador no le quiera cumplir ni a sus aliados, eso desanima mucho a la ciudadanía porque si ni a sus amigos les quiere cumplir, creo que no va a cumplir las expectativas que tiene el pueblo de México, les decimos a los del PAN en Coahuila que no se dejen, que exijan lo que les prometieron”, concluyó.