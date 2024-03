Establecen guardias por día festivo Aprueban casillas especiales y extraordinarias

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el tercer lunes de marzo es considerado inhábil por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Sin embargo, y con el fin de no afectar la operación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila estableció roles y guardias de personal para responder a las necesidades que se presenten en los servicios de Urgencias y hospitalización durante el próximo lunes 18 de marzo.

También habrá personal sanitario atendiendo en los departamentos de apoyo como son Enfermería, lavandería, cocina, servicios básicos, laboratorio y otros. De esta forma, el Seguro Social mantendrá el compromiso de brindar atención médica todo el año a sus derechohabientes; en Torreón, a través de los Hospitales Generales de Zona No. 16 y No. 18 así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71.

En lo que corresponde a las áreas administrativas, la institución médica informó que los Centros de Seguridad Social, guarderías ordinarias, subdelegaciones y tiendas IMSS, así como la consulta de Medicina Familiar, permanecerán cerrados durante el lunes 18 de marzo. Por este motivo, el Seguro Social exhortó a la población usuaria a hacer un uso responsable de los servicios médicos y acudir en caso de una verdadera emergencia, que es cuando está en riesgo la vida o la función de un órgano.

Los ocho Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila aprobaron los respectivos proyectos de acuerdo que determinan la instalación de 28 casillas extraordinarias y 26 especiales para la Jornada Electoral del próximo 2 de junio.

En las elecciones del Proceso Electoral Concurrente 2024 en Coahuila, la ciudadanía podrá votar por un presidente o presidenta de la República Mexicana, 128 senadurías, 500 diputaciones federales y los miembros de 38 Ayuntamientos.

En ese contexto, se informó que se tiene proyectada la instalación de 4 mil 153 casillas, mil 777 básicas, 2 mil 321 contiguas, 28 extraordinarias y 26 especiales, con base en el estadístico del Padrón Electoral con corte al 29 de febrero del año en curso.

Cabe precisar que las casillas básicas y contiguas serán aprobadas en las sesiones que celebrarán los consejos distritales el próximo 25 de marzo.

Al respecto, el Vocal Ejecutivo del INE Coahuila, José Luis Vázquez López, dio a conocer en que consisten los tipos de casilla que se instalan, explicando que en cada sección electoral se instala una casilla básica para recibir la votación entre 100 a 750 electores.

Asimismo, expuso que las casillas contiguas se instalan cuando una sección supera a los 750 electores y de acuerdo con el orden alfabético de los apellidos paternos, se determina quien vota en cada casilla.

Del mismo modo, subrayó que las casillas extraordinarias son instaladas en lugares en donde las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales de una sección, le complica al electorado votar en un mismo sitio.

Dijo que las casillas especiales se instalan para recibir los votos de los electores en tránsito, esto quiere decir que el día de la Jornada se encuentran fuera de la sección que les corresponde.

El Proceso Electoral 2023-2024 será reconocido como el más grande que ha tenido México, ya que se celebrarán elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas. En total se elegirán más de 19 mil cargos, y en el caso de Coahuila, Congresos Locales y Ayuntamientos: 38 Presidencias municipales, 76 Sindicaturas y 402 Regidurías.