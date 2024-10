Especialistas critican la nueva estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum

La nueva estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum es poco novedosa, no tiene metas y es más bien "un esbozo", consideraron especialistas.

En entrevista, los expertos consideraron que llama la atención que en la nueva estrategia se niegue la militarización de la seguridad pública mientras se defiende la profesionalización de la Guardia Nacional dentro del Ejército con el despliegue de 130 mil elementos militares.

Señalaron que diversos estudios y la experiencia tanto en México como en otros países muestran que la militarización no tiene buenos resultados e incluso puede generar más violencia.

Catalina Pérez Correa, investigadora aliada del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, destacó la atención a los 10 municipios con mayor incidencia delictiva; sin embargo, señaló que no queda claro qué se hará a largo plazo para disminuir la violencia ahí.

"La estrategia presentada tiene poco novedoso frente a la estrategia anterior. Y en ese sentido, hay que preguntar: ¿por qué da resultados distintos? Quizás lo más importante es la atención a los 10 municipios con mayor incidencia delictiva; sin embargo, no queda claro qué se hará a largo plazo para disminuir la violencia en esos municipios.

"Llama la atención que nuevamente se niegue la militarización de la seguridad pública al tiempo que se defiende la disciplina, profesionalización de la guardia nacional dentro de Sedena con el despliegue de 130 mil elementos militares. En cualquier caso, diversos estudios y la experiencia tanto en México como en otros países muestran que la militarización no tiene buenos resultados e incluso puede generar más violencia".

En este sentido, la también articulista de El Gran Diario de México manifestó su preocupación por la propuesta en la nueva estrategia de identificación de liderazgos criminales y detenciones estratégicas, "una estrategia que en el pasado ha sido un importante generador de violencia".

"Es una hoja de ruta"

Alexei Chévez, experto en temas de seguridad, cuestionó que se trate en realidad de una estrategia de seguridad.

"No creo que sea una estrategia como tal, creo que es una hoja de ruta de hacia dónde se quiere llegar y cómo se quiere llegar. Tiene los objetivos y todo, pero no tiene metas, no tiene mediciones, no dice cómo lo vamos a hacer. Yo lo veo más bien como un esbozo de hacia dónde se tiene que llegar", dijo.

Sobre los cuatro ejes planteados, el especialista destacó la atención a las causas indicó que "hay muy buenos aciertos" y "una diferencia notable de cómo se había estado manejando anteriormente esta parte de la seguridad.

"Es un cambio pequeño de rumbo, pero yo creo que sí es importante", expresó Chévez.

Sobre el eje de la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Sedena y el rechazo de la Presidenta y García Harfuch a una "militarización, el asesor en temas de seguridad señaló que es una "es una pelea semántica" porque "definitivamente tenemos un cuerpo policial, militar, que hoy en día ya nos quitamos de la farsa de que no es un militar, porque tenemos un comandante que es un general de brigada".

Mencionó que en gobiernos del PAN se implementó el apoyo a las policías estatales y municipales, como plantea la estrategia: "El que lo implementó fue García Luna con Facundo Rosas, fueron los que implementaron este modelo; entonces, es algo bueno que funcionó mucho en su momento, que ayudó mucho en su momento, yo sí lo considero algo rescatable".

Diversos puntos a fortalecer

Gustavo López Montiel, especialista en seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), consideró que la Estrategia Nacional de Seguridad tiene diversos puntos a fortalecer, pero lo que busca en este momento es focalizar los temas de la violencia que ocurren en distintas zonas del país como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, para implementar operaciones más "quirúrgicas", basadas en inteligencia para desarticular las estructuras del crimen.

"Es una estrategia más lenta que otras, pero al final de cuentas funcionó de alguna manera en el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, también las condiciones de la Ciudad de México son distintas a las nacionales. Entonces, aquí me parece que lo que le puede faltar a Omar García Harfuch es la capacidad operativa, porque al final ni el Ejército ni la Marina se van a subordinar a él. Entonces, creo que aquí es uno de los retos".

Dijo que a la estrategia le falta una reforma para las fiscalías, ya que debe haber una plena coordinación con la policía para la creación de las carpetas de investigación y judicializar, pues son ellos los que resguardan las evidencias para poder avanzar en los casos; sin embargo, no tienen la correcta capacitación.