Escritor Efraím Blanco se entrega a lo fantástico

La tercera edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil del IMCE ha llegó a su fin este viernes 25 de octubre en Torreón. Uno de los invitados más importantes al encuentro fue el escritor mexicano Efraím Blanco, cuyo libro La balada de los niños muertos (Fondo de Cultura Económica, 2023), recientemente obtuvo el Premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) al Arte Editorial.

Se trata de un autor originario del estado de Morelos, cuya obra transita entre la poesía, el cuento y la narrativa fantástica. Este último terreno, Efraím Blanco indica que existe una gran importancia en lo infantil y en lo juvenil.

“Desde muy chico me gustaba escribir historias fantásticas. Entonces, sin darme cuenta, ya estaba incursionando en ese terreno. Fui descubriendo que el terror, la ciencia ficción, lo emocionante y lo fantástico me emocionaba mucho. No sólo empecé a leerlos, sino que empecé a escribir ese tipo de géneros. Y también tenía esta idea de escribir un poco más cuestiones para jóvenes, para chico, para chicas y fue entonces que escribí este libro: La balada de los niños muertos”.

Para el autor, ese tipo de géneros provocan que un niño o un joven puedan entrar a la literatura de una manera mucho más lúdica y emocionante. De ese encuentro nace una motivación por adquirir gusto en otros temas, escenarios y atmósferas. Lo fantástico va ligado de forma natural a la imaginación infantil.

De regreso a su último libro, la historia de La balada de los niños muertos narra que en Gatonegro, cuna de leyendas fantásticas, los niños vivos juegan en tanto lo permite la luz. Sin embargo, cuando alguno de ellos se distrae y se queda jugando más de lo debido, el Señor Muerte aparece y los niños muertos observan molestos cómo arrebata otra vida. No obstante, los niños muertos están hartos de sólo poder jugar por las tardes y cantar una balada, saben que es tiempo de justicia y se disponen a detener a su asesino.

“Lo escribí en un momento después de ser padre. Siendo papá, empecé a considerar otro tipo de temas que tenían que ver con la violencia que se vivía en parte del país, en particular, en Morelos, donde yo radico. Sobre todo pensando que, nosotros como papás, buscamos proteger a las infancias de cualquier terror, de cualquier cosa terrible que haya afuera. Y también pensando como autor de lo fantástico, en que a veces esas esferas de protección se deben también romper un poco, para que se sepa que afuera hay cosas malas, que hay cosas terribles”.

En esta obra, que además es ilustrada por el artista italiano Daniele Serra, Efraím Blanco también busco salvar un poco la esencia de los cuentos de hadas originales, donde no todo es color de rosa. La balada de los niños muertos es también la búsqueda de su autor por un balance entre luz y oscuridad, pensada en que fuese leída tanto por jóvenes como por lectores experimentados.

“Creo que una de las cosas que se han hecho en algunos tiempos es subestimar la comprensión lectora de la niñez y de la juventud, subestimar los temas que buscan. Muchos papás en lugar de llevarlos a géneros como el terror, tratan de alejarlos, pensando que eso les va a asustar, a provocar un tipo de miedo que no se les vaya a quitar”.