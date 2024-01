Escala conflicto en secundaria técnica 68

Escaló el conflicto en la escuela secundaria técnica No. 68 "Jaime Torres Bodet" de Gómez Palacio. Por dos días, docentes de la delegación D-II-67 de la Sección 35 del SNTE pararon labores para denunciar un supuesto hostigamiento laboral y acoso sexual por parte del director Antonio Ávalos Franco. Pidieron su destitución y colocaron pancartas en los accesos que decían "Exigimos respeto y un trato digno de las autoridades de la E.S.T. 68", "No a los privilegios de unos cuantos", "Pedimos el cambio de los malos directivos ante el hostigamiento laboral" y "Disculpen las molestias, hoy no habrá clases". Ayer, esas cartulinas amanecieron con rayones y con otras frases como "Ávalos de vuelta".

Por su parte, padres y madres de familia protestaron en la Subsecretaría de Educación para exigir que se reanuden las actividades escolares y defender al director del plantel. Con un megáfono, indicaron que "nos están violando el artículo tercero que habla sobre la educación, exigimos que vuelvan las clases a la técnica 68, estamos apoyando al director Ávalos, lo queremos con nosotros".

Dicen que la delegación cerró la escuela sin aviso previo, lo cual provocó que muchos estudiantes que ayer acudieron a la secundaria quedaran expuestos a distintos peligros que hay en la calle. Mencionaron que las autoridades educativas les dijeron que ellos no tienen documentada alguna queja o demanda contra Ávalos Franco por las acusaciones que hacen los maestros. Tampoco estaban enterados del cierre de la escuela que tiene matriculados a unos mil 400 alumnos en los turnos matutino y vespertino.

"Ellos piden la destitución del director porque él apoya a los padres de familia, él apoya la educación de los alumnos, las mamás son testigos que el profesor Ávalos ha hecho por la escuela lo que ningún director, hay actividades culturales y educativos, los niños en este momento están en concursos locales y van avanzando a las fases estatales. Los maestros se quejan de que los ponen a trabajar pero pues es su trabajo, el director les exige que den clases, no les da permiso de que se salgan en horario laboral como anteriormente sí lo hacían y el problema se presenta más en el turno vespertino", dijo Alejandra Cortés, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. Añadió que como levantar firmas no les funciona y los docentes tienen cerrada la secundaria, ya presentaron un recurso de amparo por violaciones al artículo tercero constitucional, que señala que toda persona tiene derecho a la educación. Además, recordó que están vigentes dos amparos porque en septiembre del año pasado, ellos querían la instalación de cámaras de vigilancia en las aulas para protección y seguridad de sus hijos pero los docentes se negaron y dijeron que se vulneraba su derecho a la privacidad.

ABRIRÁN INVESTIGACIÓN

El subsecretario de Educación, Ulises Adame, dijo que no existe ni una sola denuncia por supuesto acoso sexual en contra del director y que incluso, habían solicitado información a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, indicó que como hubo una acusación pública, suspenderán provisionalmente a Ávalos Franco para iniciar una investigación y que por lo pronto, la subdirección estará a cargo del plantel. También aclaró que si las acusaciones son falsas, se tomarán cartas en el asunto, sobre todo porque tiene que haber pruebas. Declaró que ayer se reunieron con Arturo Díaz González, secretario general de la Sección 35 del SNTE y que se acordó que hoy se reanudarán las clases.

El funcionario comentó que solamente hay acusaciones de septiembre del año pasado por el asunto de las cámaras y están considerando la intervención del Congreso Local.