'Es una situación difícil, los problemas se multiplican al ser trans', relata migrante

Si hoy en día salir del país de origen en busca del llamado "sueño americano" resulta complicado, los problemas se multiplican cuando se es una mujer trans.

Valeria es el nombre de una chica de 30 años de edad que salió de su natal Venezuela el 5 de diciembre del 2023, con la ilusión de llegar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, pero el camino no ha sido fácil.

Viaja sola, pero en su travesía conoció a una familia que viaja con sus dos pequeños, quienes la adoptaron como una integrante más.

El camino no ha sido nada sencillo para Valeria, pues además de viajar sola, tiene un diagnóstico de VIH positivo, pero no lleva consigo los medicamentos por lo que su salud se ha visto comprometida.

Hace unos días llegó a Torreón, después de dos largos meses, en los que además de robos, humillaciones, fue violada antes de pisar territorio mexicano, lo que la ha marcado para siempre pero no le ha quitado el deseo de llegar a Estados Unidos.

"Viajo sola. Hay peligros, porque es peligroso para las chicas trans. En Guatemala hay mucho rechazo. El infierno que uno vive con los policías, te maltratan y te quitan el dinero. En Ciudad de México hay una instalación, y los militares te dicen que no puedes pasar porque hay cámaras y te hacen pasar por el monte; te tocan, te revisan todas tus cosas, te quitan el dinero, te faltan al respeto… Me han hecho bajar mi ropa y me han dicho: 'pero tu no eres mujer, tú eres hombre', mientras se estaban tocando. Es una situación difícil, es horrible", relató.

FALTA DE TRATAMIENTO

Pero lo que en verdad le preocupa es la falta de tratamiento por el VIH que le fue diagnosticado. "Me he sentido muy mal, porque no me he tomado mi tratamiento".

Esta situación también le ha traído rechazo por parte de quienes saben, pues comentó que en cuanto saben se retiran, la ven con miedo, "como si se fueran a contagiar con tan solo respirar el mismo aire", comentó con tristeza.

La familia que la ha adoptado en este duro viaje le ha brindado el apoyo necesario e incluso la presentan como su hermana.

Ella y su nueva familia esperan llegar a la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua, y confían en cruzar a Estados Unidos y no regresar a su país, ya que aseguran que la situación cada vez es más difícil.

Como Valeria, dos mujeres trans y dos más de la comunidad LGBTI emprendieron su viaje a Estados Unidos, procedentes de Colombia, sin embargo, fueron retenidos por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en el reciente operativo que se realizó el martes 23 de enero, cuando viajaban en un camión que los llevaría a las afueras de Torreón; se desconoce a dónde fueron enviados.